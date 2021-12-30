Başvuranın parası geri ödenecek! Market alışverişlerinde indirimi görene iade hakkı! Tek tek o yollar izlenecek...

Döviz kurunun daha da çok yükseleceğini düşünerek telefon aldığını söyleyen fahiş fiyat mağduru ise İlayda Çevik ise "10 bin liraya aldığım telefon şu anda 7 bin liraya düştü. Çok kötü hissediyorum. Şu an çok büyük bir zarar içindeyim. İade etme hakkım olursa telefonu iade etmek isterim" diye konuştu.