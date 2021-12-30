Başvuranın parası geri ödenecek! Market alışverişlerinde indirimi görene iade hakkı! Tek tek o yollar izlenecek...
Başvuranın parası geri ödenecek! Market alışverişlerinde indirimi görene iade hakkı! Tek tek o yollar izlenecek. Fahiş fiyatlardan mağdur olan tüketiciler, indirilmiş etiketlerle satın aldıkları ürünlerdeki ücret farkının iadesini talep edebilir. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili tüketicinin izleyeceği yolu tek tek anlattı. Konu hakkında detaylar tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Sizler için gelişmeleri haberimizden derledik...
Giriş Tarihi: 30.12.2021
21:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
21:16
Marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışı hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Dövizde yaşanan dalgalanma sonrasında zincir marketler tarafından fahiş fiyat artışı yapılması tüketicileri mağdur etti. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketici 10 bin liraya aldığı bir beyaz eşyayı bir hafta sonra 7 bin liraya düştüğünü görürse tüketici haklarını kullanabilir. Tüketici 14 gün içerisinde malın fiyatının düştüğünü belgeleyip faturasıyla birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir" dedi. Konu hakkında açıklamaları haberimizde derledik...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Miiliyet'in haberine göre, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Tüketici 10 bin liraya aldığı bir beyaz eşyayı bir hafta sonra 7 bin liraya düştüğünü görürse tüketici haklarını kullanabilir. Tüketici 14 gün içerisinde malın fiyatının düştüğünü belgeleyip faturasıyla birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilir" dedi.
Döviz kurunun daha da çok yükseleceğini düşünerek telefon aldığını söyleyen fahiş fiyat mağduru ise İlayda Çevik ise "10 bin liraya aldığım telefon şu anda 7 bin liraya düştü. Çok kötü hissediyorum. Şu an çok büyük bir zarar içindeyim. İade etme hakkım olursa telefonu iade etmek isterim" diye konuştu.
Dövizdeki dalgalanma nedeniyle fahiş fiyat mağduru olan tüketiciler daha önce aldıkları ürünlerin şu an indirimli etiket üzerinden satıldığını belgelerse ürünü iadesi talep edebilir. Fahiş fiyat mağduru Melek Sevimtekin, "Dolar yükselirken mont almam gerekiyordu. Fiyatlar daha fazla artmadan mont aldım. Sonradan düşüş olunca aldığıma pişman oldum. Keşke şimdi alsaydım. Çünkü o parayla kendime sweatshirt'de alabilirdim. İade hakkımın olduğunu biliyorum ve bu hakkımı kullanmayı düşünüyorum" dedi.
"14 GÜN GEÇMEDİYSE ALDIĞIM KAHVE MAKİNESİNİ HEMEN İADE EDECEĞİM"
Fahiş fiyata kahve makinesi aldığını söyleyen İkra Çelik, "Geçen günlerde kahve makinesi aldım. Döviz kuru arttığı için yüksek bir fiyata aldım. Ancak şu an döviz kuru düşmeye başladı. Ben de yaklaşık 300 liralık zarar etmiş oldum. Kahve makinesini bin liraya aldım şu an 700 liraya düşmüş. 300 liralık kaybımın olmasına üzüldüm. 14 gün içinde iade edildiğimi bilmiyorum. Bunu öğrendiğim iyi oldu. 14 gün geçmediyse aldığım kahve makinesini hemen iade edeceğim. Neden 300 lira zararım olsun ki" diye konuştu.