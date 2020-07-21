2. el araba ne zaman alınır 2020?

2. el araba ne zaman alınır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Kınık; sıfır araba üretilmediği için olayların bu şekilde hızlı geliştiğini belirtti. Ancak ikinci el ve sıfır araba fiyatları düşer mi 2020 yılı için halen daha belirsizliğini koruyan sorular arasında yer alıyor. Kınık, sıfır arabalar üretildikten sonra piyasaların biraz daha oturacağını düşünüyor. Şu an araba alınır mı 2020 konusunda olumlu bir yanıt arayanların en ucuz araç fiyatı olarak 100.00 TL üstündeki rakamlarla karşılaşacağı belirtiliyor.