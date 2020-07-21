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Haberler Galeri İkinci el araba alacaklara müjdeli haber! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İkinci el araba alacaklara müjdeli haber! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen alanlardan biri de otomotiv sektörü oldu. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan beklenmedik yükseliş yeniden ÖTV indirim beklentisini oluşturdu. Sıfır araçlara ÖTV indirimi ile talep artarsa, 2. el piyasısının canlanması amaçlanıyor. Araba fiyatları ne zaman düşer sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 17:36
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İkinci el araba alacaklara müjdeli haber! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV inidirimi ne zaman gelecek? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba alma hayali kuran milyonlarca vatandaş, sıfır arabalarının fiyatlarının yüksek fiyatta olması nedeniyle ikinci ele yönelme sürüyor. Otomotiv devleri kampanyalar yaparak piyasayı yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Bankaların taşıt kredilerinde yaptığı indirim, temmuz ayı satış oranlarını arttırdı. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklara müjdeli haber! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

Uzmanlar tarafından araç bulunurluğunun artacağı ve fiyatların normal seyrine geleceği tarih olarak Eylül ayı işaret ediliyor. Fiyat dengelenmesinin Eylül ayını bulabileceği konuşulurken ülke dinamikleri nedeniyle kesin bir durumdan bahsetmek de mümkün olmuyor.

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İkinci el araba alacaklara müjdeli haber! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Sıfır araçlardaki düşük faizli kampanyaların devam ettirilmesi de otomotiv sektörü adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Şu an araba alınır mı 2020 yılının en belirsiz soruları arasında yer alıyor. Bazı vatandaşlar ikinci el araçları bir yatırım aracı olarak görürken bazı vatandaşlar da bütçelerine uygun olan aracı bulamamaktan şikayet ediyor.

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İkinci el araba alacaklara müjdeli haber! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2. el araba ne zaman alınır 2020?

2. el araba ne zaman alınır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Kınık; sıfır araba üretilmediği için olayların bu şekilde hızlı geliştiğini belirtti. Ancak ikinci el ve sıfır araba fiyatları düşer mi 2020 yılı için halen daha belirsizliğini koruyan sorular arasında yer alıyor. Kınık, sıfır arabalar üretildikten sonra piyasaların biraz daha oturacağını düşünüyor. Şu an araba alınır mı 2020 konusunda olumlu bir yanıt arayanların en ucuz araç fiyatı olarak 100.00 TL üstündeki rakamlarla karşılaşacağı belirtiliyor.

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İkinci el araba alacaklara müjdeli haber! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2. el araba alınır mı konusunda ikinci elciler genel olarak sıfır araba üretiminin artmasını ve piyasaların biraz daha oturmasını bekliyor. Genel olarak ikinci el piyasasında gözler; Kurban Bayramı'ndan sonraya çevrilmiş durumda. Aracını satıp yeni bir ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar da 2. el araba ne zaman alınır konusunda fiyatların fazla yüksek olduğunu ve Kurban Bayramı'ndan sonra düşüş beklentisi içerisinde olduklarını belirtiyor.