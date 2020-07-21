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İkinci el araba alacaklara müjdeli haber! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...
2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen alanlardan biri de otomotiv sektörü oldu. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan beklenmedik yükseliş yeniden ÖTV indirim beklentisini oluşturdu. Sıfır araçlara ÖTV indirimi ile talep artarsa, 2. el piyasısının canlanması amaçlanıyor. Araba fiyatları ne zaman düşer sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Opel, Renault, Fiat, Dacia...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:23Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 17:36