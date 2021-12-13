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Haberler Galeri Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?

Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?

Asgari ücretten kesintiler kalkacak mı? 6 milyona yakın çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başldı. Bu hafta içerisinde belli olacak. yeni asgari ücrette gözler zam oranına çevrildi. Yüksek artış yapılması beklenen asgari ücrette gözler kesintilere çevrildi. Peki, asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:46
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Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?

Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 asgari ücrette son durum nedir? Milyonların heyecanla beklediği asgari ücrette geri sayım başladı. Bu sene yüksek beklentisi olan asgari ücrette son viraja girildi. Yeni ücret ile ilgili son gelişmeleri merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?

ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİLER KALKTI MI?

Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyor.

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Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?

Brüt 3.577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor. İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak.

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Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?

Düzenlemeyle çalışanlara bin 500 liralık gelir vergisinden kaynaklanan katkı sağlanacak. SSK primi işçi payının yüzde 14'ten 9'a düşürülmesi ile 180 lira çalışanın cebinde kalacak. Bu tutar yeni asgari ücrette yüzde 40 artış varsayımı ile 252 lirayı bulacak. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranın yüzde 10 olması seçenekler arasında bulunuyor.

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Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?

"RAHAT NEFES ALDIRACAK BİR SEVİYEDE TESPİT EDECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu bildirdi. Bu kişilerin aileleriyle oluşturduğu bütünlüğün dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bilgin, asgari ücretin diğer ücretleri de belirleyecek bir yetkiye sahip olduğuna dikkati çekti. Bu konuda Bakanlığına bir araştırma yaptırdığını kaydeden Bilgin, işçilere, işverenler ile profesyonel yöneticilere asgari ücret beklentilerini sorduklarını aktardı. Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: