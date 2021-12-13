13 Aralık 2021, Pazartesi
Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?
Asgari ücretten kesintiler kalkacak mı? 6 milyona yakın çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret zammında geri sayım başldı. Bu hafta içerisinde belli olacak. yeni asgari ücrette gözler zam oranına çevrildi. Yüksek artış yapılması beklenen asgari ücrette gözler kesintilere çevrildi. Peki, asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:46
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