Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...

Emekli taban maaşının 7.500 TL olarak belirlendi. Asgari ücretli ise maaşlarında artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret için yeniden değerlendirme yapılabileceği açıklamasınd bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar hız kesmeden başladı. Yaşanacak olası maaş zammı ile birçok kalemde destek ödemelerinde de değişim yaşanacak. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?