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Haberler Galeri Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...

Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...

Emekli taban maaşının 7.500 TL olarak belirlendi. Asgari ücretli ise maaşlarında artış yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret için yeniden değerlendirme yapılabileceği açıklamasınd bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar hız kesmeden başladı. Yaşanacak olası maaş zammı ile birçok kalemde destek ödemelerinde de değişim yaşanacak. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 11:17
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Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...

Asgari ücretli Temmuz ayında maaşlarına zam bekliyor. En düşük emekli maaşında yaşanan artış sonrasında asgari ücrette değişim yaşanıp yaşanmayacağını merak ediliyor. GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemlerde etkili olması beklenen asgari ücret zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, asgari ücret zammı için son gelişmeler!

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Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...

ERDOĞAN'DAN 'KALİTELİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA' SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim manifestosunda bugün itibariyle 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi. Erdoğan, seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyurdu.

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Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

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Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...

ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor.

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Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ara zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.