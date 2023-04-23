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Haberler Galeri EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta

EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta

EYT düzenlemesi geçtiğimiz aylarda onaylanarak yasalaştı. Düzenlemede yaş şartı aranmazken, prim günü ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek. Ancak prim günü eksiği olanlar emeklilik fırsatından yararlanamadı. Hal böyle olunca eksik prim gününü tamamlamak isteyenler araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. EYT'den yararlanamayanların yardımına borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında emeklilikte yaş şartının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 12:48
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EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta

EYT'liler yasanının onaylanmasının ardından başvurularını tamamlayarak maaşlarına kavuşuyor. Eksik süresi olanlar primlerini tamamlayarak dilekçelerini vermek istiyor. İhya ve isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Böylece yapılandırma düzenlemesi de pzim kazanımı sağlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilik sistemi ve kadınların emeklilik yaşlarında esneme olabileceği açıklamalarının ardından detaylar merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta

Bağkur'lu erkeklerin emekli olmak için çok daha yüksek prim şartı sağlamaları, birçok kişi tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyordu. Çalışma Bakanı da daha önce bir esnaf toplantısında bu durumun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

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EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta

Bağkur ve SSK primleri arasındaki eşitsizlikle ilgili çalışmaların kapsamı genişletiliyor. Yapılan yeni düzenlemeyle, 9000 prim günü şartı 1800 günlük indirimle 7200 güne düşürülerek, Bağkur'lu esnaf ve çalışanların emeklilik süreçleri kısaltılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı sağlanacak.

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EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta

Bağkur ve SSK primlerinin eşitlenmesi, sadece şirket ortakları değil, herkesi kapsayacak bir şekilde yapılacak. Böylece, esnafların ve çalışanların emeklilik süreçleri daha adil bir şekilde işleyecek. Ancak bu düzenlemenin ilk etapta, 10 ve altında işçi çalıştıran esnaflar için geçerli olacağı belirtildi.

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EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta

Yeni düzenlemeyle birlikte, SGK sistemindeki birçok şart da değişecek. Özellikle, son 7 yıllık çalışma sürecinde hangi sigorta kolundan daha fazla prim yatırıldıysa, emeklilik de o sigorta kolundan yapılacak kuralı kaldırılacak. Böylece, prim eşitlemesiyle birlikte, daha adil bir emeklilik süreci işleyecek.