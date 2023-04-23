HaberlerGaleriEYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta
EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta
EYT düzenlemesi geçtiğimiz aylarda onaylanarak yasalaştı. Düzenlemede yaş şartı aranmazken, prim günü ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek. Ancak prim günü eksiği olanlar emeklilik fırsatından yararlanamadı. Hal böyle olunca eksik prim gününü tamamlamak isteyenler araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. EYT'den yararlanamayanların yardımına borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında emeklilikte yaş şartının değişip değişmeyeceği merak ediliyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler!