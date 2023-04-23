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Haberler Galeri AKARYAKIT İNDİRİM SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi!

AKARYAKIT İNDİRİM SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi!

Akaryakıt indirimi son dakika! Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Güncel motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Motorin fiyatlarına 21 Nisan'da 0,91 TL, benzine ise 1,21 TL indirim gelmişti. Son edinilen bilgiye göre; haftanın başlarında bir indirim daha geliyor. Peki güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt indirimi ne zaman? İşte 23 Nisan İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 11:12
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AKARYAKIT İNDİRİM SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi!

Motorine indirim müjdesi! Akarkayıt fiyatları değişiyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Araç sahipleri, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. Son dakika haberine göre motorine yeni bir indirim daha geleceği öğrenildi. İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları listesi 23 Nisan!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AKARYAKIT İNDİRİM SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi!

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

5 Nisan'da 1,12 TL artan benzin fiyatları 21 Nisan'da gelen indirim ile 1,21 TL düşmüştü. 11 Nisan'da 67 kuruş zamlanan mazot fiyatı ise 91 kuruş gerilemişti.

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AKARYAKIT İNDİRİM SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi!

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM-ZAM GELECEK Mİ?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik bir indirim geldi. 25 Nisan salı gününden geçerli olmak üzere de 0,47 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.

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AKARYAKIT İNDİRİM SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi!

23 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç TL?

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AKARYAKIT İNDİRİM SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi!

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 20.18 TL
Ankara 20.54 TL
İzmir 20.61 TL