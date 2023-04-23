AKARYAKIT İNDİRİM SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi!

Akaryakıt indirimi son dakika! Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Güncel motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Motorin fiyatlarına 21 Nisan'da 0,91 TL, benzine ise 1,21 TL indirim gelmişti. Son edinilen bilgiye göre; haftanın başlarında bir indirim daha geliyor. Peki güncel motorin, benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt indirimi ne zaman? İşte 23 Nisan İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...