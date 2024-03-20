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Haberler Galeri Emekliye 4'ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL'lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...

Emekliye 4'ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL'lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...

EYT düzenlemesi, uzun süren bekleyişin ardından geçen yıl sonunda yürürlüğe girdi ve yaklaşık 2 milyon vatandaşın emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bu yıl ise EYT düzenlemesi kapsamında 400 bin kişinin daha emekli olmasının önü açıldı. Ancak, EYT'li olmanın getirileri sadece emeklilik maaşıyla sınırlı değil; çeşitli ek avantajlar da sunuluyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2024 06:40
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Emekliye 4’ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL’lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesiyle birlikte, Türkiye'de emeklilere yönelik destek ve hizmetlerin artırılması amacıyla tüm bakanlıklarda önemli adımlar atılıyor. Her bir bakanlık, kendi görev ve yetki alanı içinde emeklilere odaklanan projeler geliştiriyor ve bu projeler yakın zamanda kamuoyuna duyurulacak.

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Emekliye 4’ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL’lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, tüm bakanlıklarda emeklilere yönelik olası adımları değerlendirmek için çeşitli seçenekler masaya yatırıldı. Her kurum, kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri belirledi ve üzerinde çalıştı. Tamamlanan projeler ise yakın gelecekte adım adım kamuoyuna duyurulacak.

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Emekliye 4’ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL’lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...

EMEKLİ DESTEK PROJESİ

AK Partili belediyeler, seçim kampanyalarında emeklilere yönelik destekleri duyurmaya başladı. Bu vaatler, 31 Mart'tan sonra hızla uygulanacak. İlk adımı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sağladığı desteklerin emekliler tarafından da kullanılmasını sağlayacak. Yasal bir düzenlemeye gerek olmadığı belirtilerek, Bakanlık'ın yetkisi dahilinde 'emekli destek projesi'nin hayata geçirilebileceği ifade edildi.

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Emekliye 4’ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL’lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...

ŞARTLARI NELER?

Aile Bakanlığı'nın destek programından kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kriterler netleştiriliyor. Temel kriter, tabandan emekli aylığı alınması olacak. Yani kök aylığı 10 bin lira ve altında olan, aynı zamanda eve giren başka bir geliri bulunmayan emeklilerin desteklerden yararlanması sağlanacak. Ayrıca, örneğin 'emekli ve kendi evinde oturan, kira geliri elde etmeyen' gibi detaylara ilişkin çalışmalar da devam ediyor.

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Emekliye 4’ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL’lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...

Tabandan aylık alan emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, Aile Bakanlığı'nın uyguladığı elektrik ve doğal gaz desteğinden faydalanacaklar. Bununla birlikte, emeklilere gıda desteği de sağlanacak. Bu sosyal yardımlar, emeklilere verilecek olan kartlara yüklenecek. Emekliler, bu kartları elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemekte veya anlaşmalı marketlerde kullanmada kullanabilecekler.