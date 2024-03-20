20 Mart 2024, Çarşamba
Emekliye 4'ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL'lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...
EYT düzenlemesi, uzun süren bekleyişin ardından geçen yıl sonunda yürürlüğe girdi ve yaklaşık 2 milyon vatandaşın emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bu yıl ise EYT düzenlemesi kapsamında 400 bin kişinin daha emekli olmasının önü açıldı. Ancak, EYT'li olmanın getirileri sadece emeklilik maaşıyla sınırlı değil; çeşitli ek avantajlar da sunuluyor.
Giriş Tarihi: 20.03.2024 06:40
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