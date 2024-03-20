Emekliye 4’ü 1 arada kazanç sayfası açıldı! Nisanda 3000+1500+15.000 TL’lik ödeme yağacak! 10.200 TL üstü ve 18.000 TL altı maaş alana...

ŞARTLARI NELER?

Aile Bakanlığı'nın destek programından kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kriterler netleştiriliyor. Temel kriter, tabandan emekli aylığı alınması olacak. Yani kök aylığı 10 bin lira ve altında olan, aynı zamanda eve giren başka bir geliri bulunmayan emeklilerin desteklerden yararlanması sağlanacak. Ayrıca, örneğin 'emekli ve kendi evinde oturan, kira geliri elde etmeyen' gibi detaylara ilişkin çalışmalar da devam ediyor.