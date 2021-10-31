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Maaşın 24 katı ödeme yapılacak! Evlenmek isteyenlere flaş fırsat! Birlikte başvurulursa 24 bin liraya kadar...

Evlenmek isteyenler hazırlıklar sırasında kara kara düşünüyor. Ancak devlet tarafından yeni evleneceklere iki imkan birden sunuluyor. Eğer bir evlilik hesabı açarsanız buraya 12 bin 37 lira yatırılıyor. Çiftler birlikte başvurursa rakam 24 bin lirayı geçiyor. Belli şartları taşıyan kız çocuklarına da devlet tarafından 24 maaş desteği sağlanıyor. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. İşte, çeyiz yardımı başvuru detaları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.10.2021 18:43
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Maaşın 24 katı ödeme yapılacak! Evlenmek isteyenlere flaş fırsat! Birlikte başvurulursa 24 bin liraya kadar...

Maaşın 24 katı ödeme yapılacak. Evlenmek isteyenlere flaş fırsat. Birlikte başvurulursa 24 bin liraya kadar ödeme imkanı sunuluyor. Devlet tarafından evlenmeyi düşünenlere destek ödemesi bulunuyor. Evlilik hesabı açan vatandaşlara 12 bin 37 lira ödeme yapılıyor. Eğer evlenmeyi düşünen çiftler beraber başvuru yaparlarsa ödemeler 24 bin lirayı geçiyor. Diğer yandan belli şartları bulunan kız çocuklarına devlet tarafından 24 maaş desteği ödeme yapılıyor. Vatandaşlar çeyiz yardımı için başvuru detaylarını araştırmaya başladı. İşte, çeyiz yardımı için başvuru şartları...

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Maaşın 24 katı ödeme yapılacak! Evlenmek isteyenlere flaş fırsat! Birlikte başvurulursa 24 bin liraya kadar...

Yasalarımız evlenen ya da evlilik hazırlığı yapan gençleri destekleyen düzenlemeler içeriyor. Belli şartları taşıyan gençler evlilik öncesi veya evlendikten sonra bu paraları alabiliyor. Bu desteklerden iki tanesi şöyle:

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Maaşın 24 katı ödeme yapılacak! Evlenmek isteyenlere flaş fırsat! Birlikte başvurulursa 24 bin liraya kadar...

Birincisi kız çocuklarını ilgilendiren bir destek. Babasını kaybetmiş kız çocukları evlenirken kendilerine 24 maaşlık bir çeyiz yardımı ödeniyor. Yetim maaşı alan bütün kız çocukları evlendiklerinde bu parayı kullanma hakkına kavuşuyor. Babasından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikten sonra SGK'ya müracaat ettiklerinde kendilerine aldıkları maaşın 24 katı kadar bir ödeme yapılıyor.

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Maaşın 24 katı ödeme yapılacak! Evlenmek isteyenlere flaş fırsat! Birlikte başvurulursa 24 bin liraya kadar...

Örneğin 2000 TL yetim maaşı alan bir kız çocuğuna 48 bin lira çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para iki yıllık maaşın peşin ödemesi şeklinde uygulanıyor. Yani evlilik iki yıldan önce biterse maaşın yeniden bağlanması için 24 aylık süre bekleniyor. Burada destek sadece kız çocuklarına yapılırken mutlaka başvuru isteniyor.

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Maaşın 24 katı ödeme yapılacak! Evlenmek isteyenlere flaş fırsat! Birlikte başvurulursa 24 bin liraya kadar...

Yani kendiliğinden gerçekleşmiyor. Bu noktada evliliğin üzerinden 5 yıl geçmeden başvurmak gerekiyor. 5 yıl geçtikten sonra hak kayboluyor. Ayrıca bu ödeme sadece bir kez yapılıyor. İkinci bir evlilik olduğunda tekrar çeyiz parası ödenmiyor.