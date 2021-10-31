Maaşın 24 katı ödeme yapılacak! Evlenmek isteyenlere flaş fırsat! Birlikte başvurulursa 24 bin liraya kadar...

Evlenmek isteyenler hazırlıklar sırasında kara kara düşünüyor. Ancak devlet tarafından yeni evleneceklere iki imkan birden sunuluyor. Eğer bir evlilik hesabı açarsanız buraya 12 bin 37 lira yatırılıyor. Çiftler birlikte başvurursa rakam 24 bin lirayı geçiyor. Belli şartları taşıyan kız çocuklarına da devlet tarafından 24 maaş desteği sağlanıyor. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. İşte, çeyiz yardımı başvuru detaları haberimizde...