31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak! Doğrudan hesaplara yatıyor!

İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak! Doğrudan hesaplara yatıyor!

İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme yapılıyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine 1.100 TL yardım yapılıyor. Doğrudan hesaplara yatacak para sayesinde ihtiyaç sahipleri rahat bir nefes alacak. Pandemi döneminde başlatılan yardımlar otomatik olarak ihtiyaç sahiplerine yatırılmıştı. 1. ve 2. faz ödemelerin ardından 3. faz ödemeleri için E-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. İşte; 1.100 TL almak isteyenler için detaylı bilgiler!

Giriş Tarihi: 31.10.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 17:23
  • 1
  • 9
İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak! Doğrudan hesaplara yatıyor!

İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapacak kişilere 1.100 TL para veriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor. Pandemi döneminde yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin bütçelerine katkı sağlanmıştı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından 3. faz ödemeleri için E-Devlet'ten başvurular alınmaya başlanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak! Doğrudan hesaplara yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını söylemişti.

  • 3
  • 9
İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak! Doğrudan hesaplara yatıyor!

'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1.100'er lira olmak üzere toplamda 5.3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldığını anlatan Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7.2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık" dedi.

  • 4
  • 9
İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak! Doğrudan hesaplara yatıyor!

1.100'er liralık destek içeren Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan'da e-Devlet'ten başvuruların alınmaya başlandığını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

  • 5
  • 9
İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak! Doğrudan hesaplara yatıyor!

Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor.

Ön elemeden geçen başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza iletiliyor.

Dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemeler, belirttikleri hesaplar üzerinden ulaştırılıyor.