31 Ekim 2021, Pazar
İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme! E-Devlet üzerinden başvuru yapılacak! Doğrudan hesaplara yatıyor!
İhtiyacı olana 1.100 TL ödeme yapılıyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine 1.100 TL yardım yapılıyor. Doğrudan hesaplara yatacak para sayesinde ihtiyaç sahipleri rahat bir nefes alacak. Pandemi döneminde başlatılan yardımlar otomatik olarak ihtiyaç sahiplerine yatırılmıştı. 1. ve 2. faz ödemelerin ardından 3. faz ödemeleri için E-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. İşte; 1.100 TL almak isteyenler için detaylı bilgiler!
Giriş Tarihi: 31.10.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 17:23
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