24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!

Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!

Emekli ve memurlar yeni yılda kazançlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca emekli ve memur, enflasyon oranlarına göre 2022 maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı. Yaklaşan Ocak zammında ek zam dikkat çekiyor. Zamla birlikte gelirlerde 659 liraya varan artış söz konusu olacak. Maaşı düşük olanlar da yzde 5 ek zamdan faydalanabilecek. İşte; 2022 yılında emekli ve memurların yükselecek kazançları...

Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 10:19
  • 1
  • 14
Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!

Maaşı düşük olana yüzde 5 ödeme! Emekli ve memur maaşlarında 659 liraya varan artış sağlanacak. Ocak ayında milyonlarca emekli ve memur maaşlarına zam alacak. SSK ve Bağ-kur emeklileri maaş zammının yanı sıra ek ödemeye de hak kazanacak. Ek ödemelerde enflasyon oranları dikkate alınacak. Son 3 aydaki enflasyon verileri belirleyici olacak. İşte, yeni yılda maaşların ne kadar olacağının detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!

Emekliler için yeni kazanç ayı Ocak olacak. 2022'nin ilk ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak. Temmuz-Eylül enflasyonuna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.23 zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oran için 3 aylık veri kaldı.

  • 3
  • 14
Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 çıkacak.

  • 4
  • 14
Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8.46'ya ulaşacak.

  • 5
  • 14
Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!

Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten 5.46 enflasyon farkı yansıtılacak.