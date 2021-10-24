Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış... Emekliye, memura ek zam geliyor!

Emekli ve memurlar yeni yılda kazançlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca emekli ve memur, enflasyon oranlarına göre 2022 maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı. Yaklaşan Ocak zammında ek zam dikkat çekiyor. Zamla birlikte gelirlerde 659 liraya varan artış söz konusu olacak. Maaşı düşük olanlar da yzde 5 ek zamdan faydalanabilecek. İşte; 2022 yılında emekli ve memurların yükselecek kazançları...