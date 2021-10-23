2 bin 500 Euro maaş fırsatı. Almanya kadın erkek 10 bin işçi alımı. Başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurtdışında çalışmak isteyen vatandaşlar Almanya 10 bin personel alımı hakkında araştırmalarına başladılar. Almanya'da çalışmaya başlayabilecek olan personellerin yüksek maaş alabilecekleri de ifade edildi. Hal böyle olunca yurtdışında çalışmak ve yaşamak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte, başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak?