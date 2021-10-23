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2 bin 500 Euro maaş fırsatı! Almanya kadın erkek 10 bin işçi alımı! Başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Yurtdışında çalışmak isteyen vatandaşlar gelecek açıklamaları bekliyor. Almanya 10 bin personel alımı hakkında araştırmalarına başladı. Almanya'da çalışmaya başlayabilecek olan personellerin yüksek maaş alabilecekleri de ifade edildi. Almanya tarafından açıklanan işçi açığı sonrasında yurtdışından personel alımı yapılacağı iş arayışında olanları harekete geçirdi. İşte, Almanya işçi alımı başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak?