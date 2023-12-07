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Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat! Kritik uyarı geldi: Sigorta giriş tarihi yetmiyor...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında 2 milyon vatandaşa aylık bağlanırken, 2024 yılında da 2 milyona yakın vatandaş emeklilik planı yapıyor. EYT ile birlikte 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 100 binin üzerinde dosya henüz onaylanmadı. Bazı başvurular iptal edildi. Maaşı bağlanmayan EYT'liye kritik uyarı geldi.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:01
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Maaşı bağlanmayan EYT’liler dikkat! Kritik uyarı geldi: Sigorta giriş tarihi yetmiyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emekliliği henüz onaylanmayan 100 binin üzerinde dosya içinde başvurusu iptal edilenler de bulunuyor. Bu dosyalarda, "Prim gün sayısının tamamlanması, ortağı olunan şirkette sigortalı çalışılması, başkasının primlerinin sehven hesaba yazılması, işe gitmediği halde çalışmış gibi sahte sigortalılığı tespit edilenler, kuruma prim borcu bulunması, hem SSK hem de Bağ-Kur'lu olunması nedeniyle emekliliğe yetecek gün sayısına ulaşılmaması" gibi nedenler bulunuyor.

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Maaşı bağlanmayan EYT’liler dikkat! Kritik uyarı geldi: Sigorta giriş tarihi yetmiyor...

BORCUNUZU YATIRIN
Bu yıl EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte yoğun bir süreç işliyor. Yasadaki şartları sağlayan 2 milyona yakın vatandaş emekli aylığını almaya başladı. Ancak SGK'da emekliliği onaylanmayan ya da başvurusu iptal edilen dosyalar bulunuyor.

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Maaşı bağlanmayan EYT’liler dikkat! Kritik uyarı geldi: Sigorta giriş tarihi yetmiyor...

Bağ-Kur kapsamında silinen günler için kısmi borçlanma yapılamıyor, tamamının satın alınması gerekiyor. SGK'ya başvurulup da ihya işlemi başlatıldığında hesaplanan tutar 3 ay içinde yatırılırsa ihya tamamlanıyor.

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Maaşı bağlanmayan EYT’liler dikkat! Kritik uyarı geldi: Sigorta giriş tarihi yetmiyor...

UCUZ BORÇLANMA FIRSATI
Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Borcunu ödeyecek olanların, sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için 3 haftalık süresi bulunuyor.

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Maaşı bağlanmayan EYT’liler dikkat! Kritik uyarı geldi: Sigorta giriş tarihi yetmiyor...

Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bugün 64 bin 386 lira olan 15 aylık askerlik borçlanması 96 bin 579 liraya çıkacak. Böylece 15 ay askerliği borçlanan bu yıl 32 bin 193 lira daha az ödeyecek. Örneğin EYT ile emeklilik için 2 ayı eksik olanların 60 günlük primini borçlanması yeterli olacak.