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Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat! Kritik uyarı geldi: Sigorta giriş tarihi yetmiyor...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında 2 milyon vatandaşa aylık bağlanırken, 2024 yılında da 2 milyona yakın vatandaş emeklilik planı yapıyor. EYT ile birlikte 2 milyon kişiye aylık bağlanırken, 100 binin üzerinde dosya henüz onaylanmadı. Bazı başvurular iptal edildi. Maaşı bağlanmayan EYT'liye kritik uyarı geldi.
Sabah
Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:01Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:01