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Haberler Galeri 80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...

80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...

Torba Yasa son dakika açıklamaları! Milyonlarca vatandaş, "2. Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. Son dakika gelişmelerine göre, ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Bu kapsamlı torba yasa, ekonomik istikrarı sağlamak ve çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmak amacıyla hazırlanan bir dizi maddeyi içeriyor. İşte Torba Yasa maddeleri ve içeri son durum!

Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:25
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80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...

Yeni torba yasa, özellikle yeni evlenenlere kredi ve taşerona kadro düzenlemeleri ile dikkat çekiyor. Kasım ayının sonlarına doğru TBMM Başkanlığı'na sunulan 80 maddelik torba kanun teklifi, ekonomiye yönelik çeşitli düzenlemeler içeriyor. Aralık ayına girilmesiyle birlikte torba yasa hakkında detaylar daha da merak konusu oldu. Peki, Torba Yasa çıktı mı? İşte son dakika ekonomi haberleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye'nin ekonomik geleceğine yönelik önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifini geçtiğimiz gün toplandı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan torba kanun teklifi, ekonomiye ilişkin çeşitli düzenlemeleri içeriyor.

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80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...

TORBA YASADA NELER VAR?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ikinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olacağını belirterek, yasada ayrıca emeklilik düzenlemesi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro düzenlemelerinin de yer almasının beklendiğini söyledi.

Emekli ve memurların yanı sıra yeni evlenecekler, ev hanımlarının ve taşeron işçilerin gözü TBMM'de görüşülmesi beklenen ikinci torba yasada. Kritik birçok başlığı barındıracağı öngörülen torba yasa teklifinin yeni yıldan önce Meclis gündemine gelmesi öngörülüyor. Torba yasada ise emekli ve memur maaşları, ev hanımlarına yapılacak prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı'na yeni torba yasayı değerlendirdi. Torba yasanın yeni yılda emekli aylıklarında yapılacak düzenlemeleri kapsayacağını söyleyen Karakaş, Aralık ayında görüşülmesi beklenen torba yasada özellikle memur maaşları, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarıyla ilgili göstergelerin şekillenmesi ilk gündemlerden biri olacaktır" diye konuştu.

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80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...

Komisyon, torba kanun teklifini detaylı bir şekilde inceleyerek üzerinde görüşmeler gerçekleştirecek. Torba kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Meclis'teki çalışmaların sonuçları doğrultusunda, torba kanun teklifi ile ilgili gelişmeler ve detaylar haberlerimizde yer alacak.

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80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...

2. TORBA YASADA NELER VAR?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, torba yasada yeni evlenenlere kredi konusunun öncelikli olarak ele alınacağını belirtirken, emeklilik düzenlemeleri, ev hanımlarına emeklilik ve taşerona kadro düzenlemelerinin de beklendiğini ifade etti.

Torba yasa teklifinin içinde yer alması beklenen başlıklar arasında emekli ve memur maaşlarının düzenlenmesi, ev hanımlarına prim desteği, taşeron işçilerin kadroya alınması ve 3600 ek gösterge gibi önemli konular bulunuyor. Bu düzenlemeler, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek.