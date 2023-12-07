07 Aralık 2023, Perşembe
80 maddelik 2. Torba Yasa netleşiyor! Torba Yasa çıktı mı son dakika? Bağkur 7200 prim eşitlemesi, faizsiz kredi, 4D 90 bin taşerona kadro...
Torba Yasa son dakika açıklamaları! Milyonlarca vatandaş, "2. Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyor. Son dakika gelişmelerine göre, ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Bu kapsamlı torba yasa, ekonomik istikrarı sağlamak ve çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmak amacıyla hazırlanan bir dizi maddeyi içeriyor. İşte Torba Yasa maddeleri ve içeri son durum!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 07:25
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