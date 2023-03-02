02 Mart 2023, Perşembe
ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...
ASELSAN bünyesinde istihdam etmek üzere 6 branşta personel ilanı yayımladı. Askeri Elektronik Sanayi ya da kısaca ASELSAN bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar adaylar için kapı aralandı. Aralarında azılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi gibi branşların olduğu iş ilanında KPSS aranmıyor. Peki ASELSAN iş başvurusu şartları neler?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:02
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