ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...

ASELSAN iş başvuru şartları neler sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara merkezli bir savunma sanayisi şirketi olan ASELSAN bünyesinde çalıştırmak üzere 6 branşta mühendis arayışına başladı. Kimi branş için tecrübeli kimisi için ise tecrübesiz eleman aranırken detaylar da merak ediliyor. İşte söz konusu ilanın detayları...