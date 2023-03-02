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Haberler Galeri ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...

ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...

ASELSAN bünyesinde istihdam etmek üzere 6 branşta personel ilanı yayımladı. Askeri Elektronik Sanayi ya da kısaca ASELSAN bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar adaylar için kapı aralandı. Aralarında azılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi gibi branşların olduğu iş ilanında KPSS aranmıyor. Peki ASELSAN iş başvurusu şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 11:02
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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...

ASELSAN iş başvuru şartları neler sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara merkezli bir savunma sanayisi şirketi olan ASELSAN bünyesinde çalıştırmak üzere 6 branşta mühendis arayışına başladı. Kimi branş için tecrübeli kimisi için ise tecrübesiz eleman aranırken detaylar da merak ediliyor. İşte söz konusu ilanın detayları...

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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla 1975 yılında başladığı faaliyetlerini günden güne geliştirerek, bugün ülke sınırlarını aşan, uluslararası ölçekte bir firma haline ASELSAN iş ilanına ilişkin detayler haberimizde... İşte branşlar ve başvuru şartları...

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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...

ISIL TASARIM MÜHENDİSİ

*Üniversitelerin Uçak, Uzay, Havacılık veya Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun,

*Isı transferi veya hesaplamalı akışkanlar dinamiği alanlarında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip,

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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...

*Isı transferi analizleri ve ısıl tasarım mimarisi konularında en az 5 yıl deneyime sahibi,

*Termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniği disiplinlerinde teorik altyapıya sahip,

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ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...

*Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yazılımlarını (Tercihen Ansys Icepack® ve Fluent®) kullanma konusunda tecrübe sahibi,

*Tercihen Siemens NX CAD programlarını temel seviyede kullanabilen,

*3B tasarım modelini sadeleştirmek, analiz hacmini oluşturma ve detaylı çözüm ağı oluşturma konusunda tecrübe sahibi,

*Literatür taraması süreçlerini bilen ve detaylı literatür taraması yapabilen,