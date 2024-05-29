29 Mayıs 2024, Çarşamba
Maaşı 41.000 TL ve üstü olanlar trink alıyor: Aylık karşılıksız 15.880 TL veriliyor!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 41.000 TL ve üzeri maaş alanlara yönelik işsizlik ödeneği hakkında kapsamlı bilgi verdi. Yeni uygulamaya göre, başvuru şartlarını karşılayan bireyler 15.880,54 TL tutarında ödeme alabilecekler. Bu düzenleme, yüksek maaşlı çalışanlara işsizlik durumunda maddi destek sağlamayı ve ekonomik rahatlama sunmayı hedefliyor. Bu şekilde, işsiz kalan yüksek gelirli bireylerin geçiş dönemi boyunca daha az finansal sıkıntı yaşaması amaçlanıyor.
Giriş Tarihi: 29.05.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 16:30
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