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Haberler Galeri Kademeli emeklilik tablosu son dakika netleşti! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde geldi! Kadın - Erkek yaş çizelgesi...

Kademeli emeklilik tablosu son dakika netleşti! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde geldi! Kadın - Erkek yaş çizelgesi...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Çalışanların yaş, prim ödeme süresi ve hizmet süresi gibi belirli koşulları yerine getirdiklerinde emekli olabilmeleri için süreç tamamlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik sisteminde yapılacak yeni çalışmaların müjdesini vermişti. Ancak SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik müjdesi bulunuyor. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi de yer aldı. İşte, kademeli emeklilik sistemi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023 13:37
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Kademeli emeklilik tablosu son dakika netleşti! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde geldi! Kadın - Erkek yaş çizelgesi...

Emeklilik sisteminde atılacak yeni adımlar merak ediliyor. EYT düzenlemesi sonrasında kapsam dışında kalanlar erken emeklilik için detayları yakından takip ediyor. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Ancak SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik müjdesi bulunuyor. Peki, erken emeklilik için aranan şartlar ve detaylar!

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Kademeli emeklilik tablosu son dakika netleşti! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde geldi! Kadın - Erkek yaş çizelgesi...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasıyla birlikte 5 milyona yakın kişiye emeklilik yolu açıldı.

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Kademeli emeklilik tablosu son dakika netleşti! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde geldi! Kadın - Erkek yaş çizelgesi...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor.

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Kademeli emeklilik tablosu son dakika netleşti! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde geldi! Kadın - Erkek yaş çizelgesi...

SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlagıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'dan ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor.

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Kademeli emeklilik tablosu son dakika netleşti! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde geldi! Kadın - Erkek yaş çizelgesi...

3600 GÜN İLE NASIL EMEKLİ OLUNUYOR?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağ-Kur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Ancak burada yaş şartı devam ediyor.