Kademeli emeklilik tablosu son dakika netleşti! 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlara müjde geldi! Kadın - Erkek yaş çizelgesi...

EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. Çalışanların yaş, prim ödeme süresi ve hizmet süresi gibi belirli koşulları yerine getirdiklerinde emekli olabilmeleri için süreç tamamlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik sisteminde yapılacak yeni çalışmaların müjdesini vermişti. Ancak SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik müjdesi bulunuyor. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi de yer aldı. İşte, kademeli emeklilik sistemi için son gelişmeler!