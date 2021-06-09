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Haberler Galeri Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...

Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...

Pandemi döneminde bankalar kredi fırsatlarını peş peşe açıklıyor. Emekli vatandaşlara sunulan faizsiz kredi fırsatı ise talep görmeye devam ediyor. Maaş tutarına göre belirlenen taksit ödemeleri ise cepleri oldukça rahatlatıyor. Faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar ise araştırılan konular arasında yer alıyor. BAĞ-KUR ya da SGK emeklileri ile birlikte, malulen emeklilerin de faydalanabildiği faizsiz krediyi, gerekli şartları yerine getiren herkes alabiliyor. Başvurular ise oldukça kolay yapılabiliyor. Emekliler sıfır faizli kredinin detaylarını merak ediyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 19:49 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 19:49
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Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...

Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların fırsatlarını yakından sorguluyor. Bankalar bu süreçte özellikle emekliler için çeşitli fırsatlar sunuyor. Faizsiz kredi müjdesi ise bunlardan bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. SGK ya da BAĞ-KUR emeklisi olan vatandaşlarla birlikte malulen emekli olanların da kullanabileceği faizsiz kredi fırsatı için bazı şartlar bulunuyor. Emekli vatandaşlar faizsiz kredi şartlarının detaylarını sorguluyor. İşte, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım faizsiz kredi detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...

EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Emeklilere faizsiz kredi veren bankaların listesi aşağıdaki gibidir. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, emeklilere faizsiz kredi fırsatından yararlanmak için bu bankalara başvuru yapabilir.

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Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...

Vakıf Katılım Bankası, (KAR PAYI)

Ziraat Katılım, (KAR PAYI)

Albaraka Türk Katılım Bankası, (KAR PAYI)

Türkiye Finans Katılım Bankası (KAR PAYI)

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Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...

EMEKLİYE FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?

Emeklilere faizsiz kredi veren Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım, Albaraka Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası'nın bazı şartları bulunuyor.

Bu şartlardan en önemlisi; aylık taksitler, emeklinin maaşının %70 oranını aşmamalı

Kişinin, kredi çekmek istediği bankadan başka herhangi bir bankada kredisi olmamalı.

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Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...

Kredi çekmeyen isteyen emekli 75 yaşından büyük olmamalı.

Kredi çekmek isteyen emeklinin sicili temiz olmalı

Kredi çekecek emeklinin üstünde hiçbir biçimde icra veya kırmızı kalem bulunmamalı

Emekli, herhangi bir bankanın kara listesinde olmamalı

Faizsiz kredi başvurusu yapan emekli başka bir yerde çalışıyorsa kazancını bankaya ibraz etmeli.

Bankanın ipotek istemesi halinde emekli, eşinden izin belgesi almalı