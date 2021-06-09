Maaşa göre kredi fırsatı! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi çekebilirsiniz! Albaraka Türk, Türkiye Finans, Ziraat Katılım...

Pandemi döneminde bankalar kredi fırsatlarını peş peşe açıklıyor. Emekli vatandaşlara sunulan faizsiz kredi fırsatı ise talep görmeye devam ediyor. Maaş tutarına göre belirlenen taksit ödemeleri ise cepleri oldukça rahatlatıyor. Faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar ise araştırılan konular arasında yer alıyor. BAĞ-KUR ya da SGK emeklileri ile birlikte, malulen emeklilerin de faydalanabildiği faizsiz krediyi, gerekli şartları yerine getiren herkes alabiliyor. Başvurular ise oldukça kolay yapılabiliyor. Emekliler sıfır faizli kredinin detaylarını merak ediyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sunan bankalar...