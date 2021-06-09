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Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...
Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamma çevrildi. Temmuz ayında emekliler, emekli maaşlarının yanında ek ödeme de alacak. 5 aylık enflasyon, Bağ-Kur ve SSK emeklisinin gelirinde 460 Türk lirasını bulan artışın olacağını gösteriyor. Hal böyle olunca emekliler Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. İşte, SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödemenin detayları...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 19:24
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