Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...

YÜZDE 5 SINIRI ARTIYOR

Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişmiş olacak. Şu ana dek yaşanan enflasyona göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554,72 TL'den bin 654,72 TL'ye yükselecek.

Buna göre maaşı bin 654 Türk lirasından az olanlar yüzde 5, çok olanlar da yüzde 4 ek ödeme almış olacak.