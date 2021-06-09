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Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında maaşlara yapılacak zamma çevrildi. Temmuz ayında emekliler, emekli maaşlarının yanında ek ödeme de alacak. 5 aylık enflasyon, Bağ-Kur ve SSK emeklisinin gelirinde 460 Türk lirasını bulan artışın olacağını gösteriyor. Hal böyle olunca emekliler Temmuz ayında maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. İşte, SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödemenin detayları...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 19:24
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Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...

Emeklinin cebine yaz gelecek. SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme. İlave ücret ödemesi yapılacak. Yaklaşık 13 milyon emekli gözlerini Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Bunun dışında Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, temmuzda 3. bir zammı ilave ödemeleriyle beraber görecek. Emekli vatandaşların merak içerisinde beklediği temmuz zammı netleşiyor. Önümüzdeki ay içerisinde emekliler zam ve ikramiye almış olacak. İşte, Temmuz emekli maaşları ne kadar olacak?

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Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...

İKİ ARTIŞ BİRDEN OLACAK

5 aylık enflasyon verilerine göre; emeklilere yüzde 6.39 zam oranı belirlenirken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı beklenti anketinde bulunan TÜFE tahminine göre; SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 7.66 zam beklentisi oluştu.

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Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...

Maaşlar yükseleceğinden dolayı bunun üstünden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da yükselmiş olacak.

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Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...

YÜZDE 5 SINIRI ARTIYOR

Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişmiş olacak. Şu ana dek yaşanan enflasyona göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554,72 TL'den bin 654,72 TL'ye yükselecek.

Buna göre maaşı bin 654 Türk lirasından az olanlar yüzde 5, çok olanlar da yüzde 4 ek ödeme almış olacak.

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Emeklinin cebine yaz gelecek! SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL ödeme! İlave ücret...

6 aylık enflasyona göre bu sınır daha da artabilecek.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine en az bin 500 Türk lirası maaş ödenirken, en yüksek maaş ise ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirası…

Bu kazanç şu ana dek gerçekleşen yüzde 6.39 artışa göre 7 bin 643 Türk lirasına ulaşacak. Buna göre emeklilerin gelirinde yaklaşık 460 Türk lirası artış yaşanacak.