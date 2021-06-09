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Aylık 2.870 TL maaş! Ödemeden yararlanmak oldukça basit! Başvurular online olarak...
Devlet yardımlı İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden yararlanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara 2021 senesi için günlük 95 TL ödeme yapılıyor. Belirtilen şartları taşıyan kadınlar İŞKUR'dan hizmet içi eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılırsa, İŞKUR tarafından aylık ödeme yapılacaktır. Devlet, işsiz ancak çalışmak isteyen annelere yönelik mesleki eğitim kursları kapsamında verilen eğitimlere katılan annelere aylık ödeme 2.870 TL, 3 ayda 8.610 TL maaş ödemesi yapıyor.
Giriş Tarihi: 09.06.2021 20:44
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