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Maaş zammı netleşiyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı...
Taşeron ve kamu işçisinin merakla beklediği maaş zammında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren maaş zammında detaylar ortaya çıktı. Konfederasyonlar tarafından maaş zammı için teklif ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teklifin sunulmasının ardından gözler maaş zammına çevrildi. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisine ne kadar zam yapılacak? Yüzdelik dilim maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 17:00
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