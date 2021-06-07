07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

Kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Haziran ayı ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarında güncelleme yaşandı. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlara çeşitli kampanyalar bankalar tarafından kullanıma sunuldu. Kredi başvurusu yapacak vatandaşlar özel ve kamu bankalarının sunduğu uygun faizli fırsatları yakından araştırıyor. Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, 7 Haziran Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 17:48
  • 1
  • 10
Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

Haziran ayı kredi faiz oranları yakından sorgulanıyor. Pandemi döneminde bankalar taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi. Bankaların Haziran ayı faiz oranlarında güncellemeye gitmesinin ardından araştırmalar hız kazandı. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için güncellenen faiz oranlarını haberimizde derledik. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,58'den,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

  • 3
  • 10
Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,34'den başlamaktadır.

  • 4
  • 10
Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

  • 5
  • 10
Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 1,89-2,57

Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.

Konut kredisi: %1.39