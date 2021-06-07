Tansiyonu yükseldi, anında başvuru! Bankalardan atak geldi! Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...

Kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Haziran ayı ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarında güncelleme yaşandı. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlara çeşitli kampanyalar bankalar tarafından kullanıma sunuldu. Kredi başvurusu yapacak vatandaşlar özel ve kamu bankalarının sunduğu uygun faizli fırsatları yakından araştırıyor. Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, 7 Haziran Yapı Kredi, Garanti, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları...