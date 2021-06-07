BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...

BİM marketler tarafınadn işçi alımı müjdesi geldi. Onlarca yeni işçi alımı yapacağını duyuran BİM marketler, 10 il için yayımladığı ilanda pek çok şubesine personel istihdam edecek. Haziran ayının başlarında BİM marketler yeni personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İlanlara başvuru yapacak vatandaşların başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine yer verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı duyuruldu.