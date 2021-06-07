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BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...

BİM marketler tarafınadn işçi alımı müjdesi geldi. Onlarca yeni işçi alımı yapacağını duyuran BİM marketler, 10 il için yayımladığı ilanda pek çok şubesine personel istihdam edecek. Haziran ayının başlarında BİM marketler yeni personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu. İlanlara başvuru yapacak vatandaşların başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine yer verildi. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 16:24 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 16:24
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BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...

BİM marketler 37 birçok ilde yeni personel alımı yapacak. Başvuruların başlamasının ardından iş ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. BİM marketlerin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarda, başvuru tarihi ve şartlar duyuruldu. BİM'in resmi internet adresine üye olarak giriş yaptıktan sonra başvuur işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte Haziran ayı BİM iş ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM marketlerde görevledirilmek üzere onlarca personel alımı yapılacak. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayarak iş başvurunuzu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYIN...

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

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BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...

HAZİRAN AYI BİM İŞ İLANLARI

İşte BİM marketlerin resmi internet adresi üzerinden yayımlanan iş ilanları:

Üsküdar Bölge Et-Şarküteri Personeli İstanbul(Asya)
Koçyazı Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli Düzce
Koçyazı Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli Düzce

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BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...

İhtiyaç (Kategori) Asistanı-Kişisel Bakım İstanbul(Asya)
Bornova / İzmir Bölge Taze Gıda Personeli İzmir
Bornova / İzmir Bölge Kasa Reyon Personeli İzmir
İşe Alım Asistanı İstanbul(Asya)
Bilgi İşlem Operatörü Ankara

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BİM'den onlarca yeni işçi alımı müjdesi! Deneyimsiz acil personel alımı yapılacak! Depocu, kasiyer, reyon elemanı...

Toplama Şefi Ankara
Mal Kabul Şefi Ankara
Sevkiyat Şefi Ankara
Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...