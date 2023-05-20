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Haberler Galeri Maaş tablosu şekillendi! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Memura, 4C'liye 4'lü ARTIŞ! Toplu sözleşme, enflasyon, seyyanen zam...

Maaş tablosu şekillendi! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Memura, 4C'liye 4'lü ARTIŞ! Toplu sözleşme, enflasyon, seyyanen zam...

Memur ve 4C'liye 4'lü artış maaşları katlayacak. Evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 22 bin TL düzeyinde olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak. Toplu sözleşme, 6 aylık enflasyon, refah payı, seyyanen zam maaşları arttıracak. Peki memur, emekli maaşı ne kadar artacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 11:45
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Maaş tablosu şekillendi! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Memura, 4C’liye 4’lü ARTIŞ! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...

Emekli ve memur zammında bekleyiş sürüyor. 6 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle maaşlarda şekillenecek. En düşük memur maaşlarına yapılan düzenleme sonrası memur ve memur emeklisinin zamlı maaş olasılıkları hesaplandı. Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketi sonrası 6 farklı maaş tablosu belli oldu. Peki memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Memura kaç TL zam yapılacak? Öğretmen, avukat, hemşire, polis yeni maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaş tablosu şekillendi! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Memura, 4C’liye 4’lü ARTIŞ! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...

TEMMUZ ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

14 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyonu aşkın fark attı. 14 Mayıs seçim sonuçları sonrası Başkan Erdoğan'ın emekli ve memur zammı için verdiği müjdeler mercek altına alındı. 2. tur Cumhurbaşkanı seçimi sonrası kurulacak hükümet ile birlikte Meclis'in gündemi de yoğun olacak.

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Maaş tablosu şekillendi! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Memura, 4C’liye 4’lü ARTIŞ! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...

ALIM GÜCÜ ARTACAK

*Asgari ücret, emekli ve memur maaşları enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı ile belirlenecek

*Enflasyonu baskılayacı yeni tedbirler alınarak artan alım gücü korunacak

*Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için vergi düzenlemesi ile orta sınıfın alım gücünün artırılması hedeflenecek

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Maaş tablosu şekillendi! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Memura, 4C’liye 4’lü ARTIŞ! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.

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Maaş tablosu şekillendi! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Memura, 4C’liye 4’lü ARTIŞ! Toplu sözleşme, Enflasyon, Seyyanen zam...

Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.