Maaş tablosu şekillendi! 22.000 TL+%20,92+refah payıyla ince ayar! Memura, 4C'liye 4'lü ARTIŞ! Toplu sözleşme, enflasyon, seyyanen zam...

Memur ve 4C'liye 4'lü artış maaşları katlayacak. Evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 22 bin TL düzeyinde olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak. Toplu sözleşme, 6 aylık enflasyon, refah payı, seyyanen zam maaşları arttıracak. Peki memur, emekli maaşı ne kadar artacak?