Her eve ücretsiz doğal gaz! Vatandaşlar nasıl yararlanacak?
Mayısta hiç doğalgaz faturası ödemeyen vatandaş 11 ay boyunca da mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek. Ön ödemeli kullanıcıların da hak kaybı olmayacak. Peki vatandaşlar bedava doğal gazdan nasıl yararlanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2023
07:20 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
07:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu doğalgaz müjdeleri ile bu ay vatandaşlar doğalgaz faturası ödemedi. Tükettikleri doğalgazı önceden satın alan kartlı doğalgaz sayacı kullananlar ise destekten nasıl faydalanacaklarını merak ediyor.
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Ön ödemeli, yani kartlı doğalgaz sayacı kullananlar da ilk okumada, son bir aylık dönem kullanımları kadar ücretsiz gaza hak kazanacak. Hizmet aldıkları şirkete konutları için yükleme yapmaya gittiklerinde, hak ettikleri ücretsiz metreküp kadar sayaçlarına doğalgaz tanımlanacak. Vatandaş 11 ay boyunca da evinde mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek.
İKİ TİP DOĞALGAZ SAYACI VAR Türkiye genelinde ağırlıklı olarak faturalı doğalgaz sayaçları kullanılıyor. Ancak Ankara'da 290 bin konut başta olmak üzere İstanbul ve Kütahya'nın bir bölümünde ise kartlı, yani ön ödemeli sayaçlar var. Karadeniz gazı müjdesi ile faturalı doğalgaz sayacı kullananların evine bu ay ücretsiz faturaları ulaştı.
Kullandıkları doğalgazın parasını önceden ödeyen kartlı sayaç kullanıcıları ise hâlâ destekten nasıl faydalanacaklarına ilişkin kafa karışıklığı yaşıyor. Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı abonenin hesabına "alacak" olarak yansıtılacak. Abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.
ÜCRETSİZ 25 M3 GAZDAN NASIL FAYDALANILACAK Hükümet 11 ay boyunca vatandaşın evinde mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gazı da ücretsiz vereceğini açıklamıştı. Bu destekten tüm haneler faydalanacak. Süreç söyle işleyecek: