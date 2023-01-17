Maaş tablosu belli oldu! 4A, 4B, 4C 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları! %30 zam + refah payı yansıdı! Mevcut - yeni çizelge...

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayında alacakları zam oranı kısa süre önce belli oldu. Emekli ve memurun hesaplarına yatacak zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödemeleri SSK'lılar alırken, ardından Bağ-Kur emeklileri için takvim işleyecek. Diğer yandan memur emekliline ise hem yüzde 30 zam hem de ek gösterge farkı ödenecek. Emekli maaşlarının yanında yeni aylığın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altı için yüzde 5) oranındaki ek ödeme yatırılacak. Peki, hangi ödemeler, ne kadar yatırılacak. İşte zamlı maaş tabloları ile ödeme takvimi!