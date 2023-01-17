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Haberler Galeri Maaş tablosu belli oldu! 4A, 4B, 4C 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları! %30 zam + refah payı yansıdı! Mevcut - yeni çizelge...

Maaş tablosu belli oldu! 4A, 4B, 4C 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları! %30 zam + refah payı yansıdı! Mevcut - yeni çizelge...

Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayında alacakları zam oranı kısa süre önce belli oldu. Emekli ve memurun hesaplarına yatacak zamlı maaş ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödemeleri SSK'lılar alırken, ardından Bağ-Kur emeklileri için takvim işleyecek. Diğer yandan memur emekliline ise hem yüzde 30 zam hem de ek gösterge farkı ödenecek. Emekli maaşlarının yanında yeni aylığın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altı için yüzde 5) oranındaki ek ödeme yatırılacak. Peki, hangi ödemeler, ne kadar yatırılacak. İşte zamlı maaş tabloları ile ödeme takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 17:03
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Maaş tablosu belli oldu! 4A, 4B, 4C 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları! %30 zam + refah payı yansıdı! Mevcut - yeni çizelge...

SON DAKİKA! Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve refah payı düzenlemesi ile yüzde 30'a yükseltilen ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor. İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor. SSK'lılar bugünden itibaren ayın 26'sına kadar zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Bağ-Kur'lu emekliler ise ödemelerini 25'i ile 28'i arasında hesaplara yatacak. İşte, Mevcut - yeni çizelge ile zamlı maaş tabloları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaş tablosu belli oldu! 4A, 4B, 4C 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları! %30 zam + refah payı yansıdı! Mevcut - yeni çizelge...

Refah payı düzenlemesiyle zam oranları yüzde 30'a yükseltilen milyonlarca emekli yeni aylıklarını almaya başlıyor.

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Maaş tablosu belli oldu! 4A, 4B, 4C 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları! %30 zam + refah payı yansıdı! Mevcut - yeni çizelge...

İlk ödeme SSK'lılara yapılıyor. SSK'lılar bugünden itibaren ayın 26'sına kadar zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

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Maaş tablosu belli oldu! 4A, 4B, 4C 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları! %30 zam + refah payı yansıdı! Mevcut - yeni çizelge...

MEMURA EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM! PEKİ, KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Bağ-Kur'lular ise ayın 25'i ile 28'i arasında yeni ödemelerini alacak.

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Maaş tablosu belli oldu! 4A, 4B, 4C 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşları! %30 zam + refah payı yansıdı! Mevcut - yeni çizelge...

Emeklilerin hesabına yüzde 30 zamla artırılan aylıkları ve yeni aylığın yüzde 4'ü (4 bin 66 liranın altı için yüzde 5) oranındaki ek ödeme yatırılacak.