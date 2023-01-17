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Emekli ikramiyesi yeniden hesaplandı! 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak?
Milyonlarca emekli ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşmaya başladı. Yüzde 30 zam ve refah payı ile en düşük emekli aylığı 5.500 TL'ye yükselirken, gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Merakla araştırılan ikramiye zammında hesaplama yapıldı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte son gelişmeler...