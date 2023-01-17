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Haberler Galeri Emekli ikramiyesi yeniden hesaplandı! 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak?

Emekli ikramiyesi yeniden hesaplandı! 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak?

Milyonlarca emekli ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşmaya başladı. Yüzde 30 zam ve refah payı ile en düşük emekli aylığı 5.500 TL'ye yükselirken, gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Merakla araştırılan ikramiye zammında hesaplama yapıldı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 16:58
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Emekli ikramiyesi yeniden hesaplandı! 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak?

Emekli maaşlarının netlik kazanması sonrası gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Milyonlarca emekli 17 Ocak itibarıyla zamlı emekli aylıklarını almaya başladı. Her yıl bayramlarda 1.100'er TL olmak üzere toplam 2.200 TL ikramiye alan emekliler, bu tutara zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ikramiyesi yeniden hesaplandı! 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2018 yılında yürürlüğe giren bayram ikramiye ödemesi ilk olarak 1.000 lira olmak üzere toplamda 2.000 lira olarak ödeniyordu. 2021 yılında bu tutar 1.100 liraya çıkarılarak toplamda 2.200 lira olarak belirlendi. Geçen yıl da emekliler 1.100 TL ikramiye aldılar.

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Emekli ikramiyesi yeniden hesaplandı! 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emekliler ile ilgili üçüncü önemli düzenleme ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesi olacak. Bunların yükseltilmesine dönük de bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyeler ile ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Şu an 1.100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

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Emekli ikramiyesi yeniden hesaplandı! 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak?

ZAM GELİRSE EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?

Emekli bayram ikramiyesine zam ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, emekli ve memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranı ön plana çıkıyor. Yüzde 30 zammın uygulanması durumunda, emekli ikramiyesi 1.100 TL'den 1.430 TL'ye yükselecek. Yıl içindeki toplam ikramiye ödemesi ise 2.860 TL'ye çıkıyor.

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Emekli ikramiyesi yeniden hesaplandı! 2023 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Kim ne kadar ikramiye alacak?

KİM, NE KADAR İKRAMİYE ALIYOR?
* Emekli: 1.100 TL
* Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
* Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
* Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
* 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
* Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...