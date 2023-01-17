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Haberler Galeri EYT şartsız emeklilik için sayaç çalıştı! Emeklilik treni kaçtı zannedenler yanılıyor! 4-5-6 yıl erkene denk! 3.600, 4.200 ve 5.400 prim günü...

EYT şartsız emeklilik için sayaç çalıştı! Emeklilik treni kaçtı zannedenler yanılıyor! 4-5-6 yıl erkene denk! 3.600, 4.200 ve 5.400 prim günü...

EYT kapsamında detaylar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Düzenlemede yaş şartı aranmayacağının müjdesi verildi. Kapsam içinde yer alanlar emeklilik hakkının ne zaman tamamlanacağını ve ilk maaşlarını alacakları tarihi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelebileceğini ifade etti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekliliği kıl payı kaçıranlar için aylığa hak kazanmak için birçok seçenek bulunuyor. Bu süreçte primi eksik olanların imdadına kısmi emeklilik yetişecek. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023 18:17
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EYT şartsız emeklilik için sayaç çalıştı! Emeklilik treni kaçtı zannedenler yanılıyor! 4-5-6 yıl erkene denk! 3.600, 4.200 ve 5.400 prim günü...

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için detaylar netleşirken, yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için merak edilen detayları merak ediyor. Düzenlemede kapsam dışında kalanlar için süreç sona ermiş değil. Kısmi emeklilik imkanı ile eksik prim günü tamamlanarak emeklilik fırsatı yakalanabiliyor. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar ve detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT şartsız emeklilik için sayaç çalıştı! Emeklilik treni kaçtı zannedenler yanılıyor! 4-5-6 yıl erkene denk! 3.600, 4.200 ve 5.400 prim günü...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliği kıl payı kaçıranlar için aylığa hak kazanmak için birçok seçenek bulunuyor. Yasa teklifi; prim gün sayısı ve çalışma yılı koşullarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak.

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EYT şartsız emeklilik için sayaç çalıştı! Emeklilik treni kaçtı zannedenler yanılıyor! 4-5-6 yıl erkene denk! 3.600, 4.200 ve 5.400 prim günü...

Bu kişiler koşulları yerine getirdikleri anda EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olabilecek.

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EYT şartsız emeklilik için sayaç çalıştı! Emeklilik treni kaçtı zannedenler yanılıyor! 4-5-6 yıl erkene denk! 3.600, 4.200 ve 5.400 prim günü...

Örneğin, Şubat 1999'da sigortalı olan erkek çalışan 25 yılın dolacağı Şubat 2024'te EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Ağustos 1999'da sigortalı olup 4400 prim günü ödenen kadın çalışan 20 yıllık hizmet süresi dolsa da prim günü eksik olduğu için hemen emekli olamıyor. Ancak prim gün sayısını 5000'e tamamladığı gün EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek.

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EYT şartsız emeklilik için sayaç çalıştı! Emeklilik treni kaçtı zannedenler yanılıyor! 4-5-6 yıl erkene denk! 3.600, 4.200 ve 5.400 prim günü...

EYT kapsamına girmesine karşın prim günü nedeniyle emekli olamayanlar için SSK'lılarda 3600 ve Bağ-Kur'lularda 5400 günle kısmi erken emeklilik kapısı da açık olacak.