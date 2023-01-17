EYT şartsız emeklilik için sayaç çalıştı! Emeklilik treni kaçtı zannedenler yanılıyor! 4-5-6 yıl erkene denk! 3.600, 4.200 ve 5.400 prim günü...

EYT kapsamında detaylar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Düzenlemede yaş şartı aranmayacağının müjdesi verildi. Kapsam içinde yer alanlar emeklilik hakkının ne zaman tamamlanacağını ve ilk maaşlarını alacakları tarihi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelebileceğini ifade etti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekliliği kıl payı kaçıranlar için aylığa hak kazanmak için birçok seçenek bulunuyor. Bu süreçte primi eksik olanların imdadına kısmi emeklilik yetişecek. İşte, kısmi emeklilik için aranan şartlar!