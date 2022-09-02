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Haberler Galeri EYT'lileri de kapsıyor! SGK'ya başvuru şartı yok! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) içinde yer alanlar...

EYT'lileri de kapsıyor! SGK'ya başvuru şartı yok! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) içinde yer alanlar...

Doğum borçlanmasından emzirme ödeneğine, emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye bir çok konuda detaylar merak ediliyor. Ben geçtiğimiz ay doğum yaptım. Emzirme ödeneğine nasıl müracaat ederim? EYT yasasından kimler faydalanabilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konular hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2022 20:34
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EYT’lileri de kapsıyor! SGK’ya başvuru şartı yok! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c içinde yer alanlar...

EYT'lileri de kapsıyor. SGK'ya başvuru şartı yok. 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) içinde yer alanları yakından ilgilendiriyor. Doğum borçlanmasından emzirme ödeneğine, emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen detaylar hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, o soruların yanıtları...

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EYT’lileri de kapsıyor! SGK’ya başvuru şartı yok! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c içinde yer alanlar...

Ben geçtiğimiz ay doğum yaptım. Emzirme ödeneğine nasıl müracaat ederim, nereden alırım bilgi verir misiniz?

Merhaba, adınıza son bir yıl içerisinde 120 gün prim bildirimi yapıldıysa veya eşiniz sigortalıysa ve aynı şartları sağlıyorsa adınıza emzirme ödeneği çıkarılır. Emzirme ödeneğinde talep şartı kaldırılmıştır, kimliğinizle birlikte doğumdan sonra 15 gün içerisinde PTT şubesinden sorgulamasını yapabilirsiniz. Bir ay geçmesine rağmen PTT'de çıkmıyorsa bölgenizde bulunan SGK merkezini ziyaret ederek ödemenin akıbetini öğrenebilirsiniz.

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EYT’lileri de kapsıyor! SGK’ya başvuru şartı yok! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c içinde yer alanlar...

Ev hanımıyım ve 3 aylık hamileyim. Nasıl doğum parası alabilirim?

Merhaba, doğum parası olarak bahsetmiş olduğunuz doğum yardımı ise bölgenizde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkezine doğumdan sonra doğum belgesiyle müracaat ederek alabilirsiniz. İlk çocukta 300 TL, ikinci çocukta 400 TL 3. Ve sonraki çocukta 600 TL doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır.

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EYT’lileri de kapsıyor! SGK’ya başvuru şartı yok! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c içinde yer alanlar...

Doğum raporu (doğumdan sonra ödenen 16 haftalık iş göremezlik ödeneğinden) parasından bahsediyorsanız doğum öncesi bir yıl içerisinde 90 gün adınıza prim bildirilmiş olması şartı mevcuttur.

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EYT’lileri de kapsıyor! SGK’ya başvuru şartı yok! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c içinde yer alanlar...

Benim 3 çocuğum var. Biri 2010, diğeri 2016 sonuncu da 2021 doğumlu. İki doğumumda çocuk parası ödediler, 2010 yılında ki doğumum için almadım? Bunu nasıl alabilirim?

Merhaba, doğum yardımı ödemesi 15/05/2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için verilmektedir. Kanunda bu tarihten önceki çocuklar kapsam dışında bırakıldığından, 2010 yılında yapmış olduğunuz doğumdan yardım talebinde bulunamazsınız.