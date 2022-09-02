EYT'lileri de kapsıyor! SGK'ya başvuru şartı yok! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) içinde yer alanlar...

Benim 3 çocuğum var. Biri 2010, diğeri 2016 sonuncu da 2021 doğumlu. İki doğumumda çocuk parası ödediler, 2010 yılında ki doğumum için almadım? Bunu nasıl alabilirim?

Merhaba, doğum yardımı ödemesi 15/05/2015 tarihinden sonra doğan çocuklar için verilmektedir. Kanunda bu tarihten önceki çocuklar kapsam dışında bırakıldığından, 2010 yılında yapmış olduğunuz doğumdan yardım talebinde bulunamazsınız.