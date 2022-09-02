02 Eylül 2022, Cuma
EYT'lileri de kapsıyor! SGK'ya başvuru şartı yok! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) içinde yer alanlar...
Doğum borçlanmasından emzirme ödeneğine, emekli aylığı bağlanmasından EYT'ye bir çok konuda detaylar merak ediliyor. Ben geçtiğimiz ay doğum yaptım. Emzirme ödeneğine nasıl müracaat ederim? EYT yasasından kimler faydalanabilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konular hakkında gelişmeleri haberimizde derledik. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.09.2022 20:34
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