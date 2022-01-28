28 Ocak 2022, Cuma
MAAŞ FARKLARI ÖDEME: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre; 2 milyon 386 bin 565 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına belirlenen tarih itibarıyla gönderildi. Beklenen açıklama sonrasında ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2022 22:28 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 22:28
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