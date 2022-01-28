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MAAŞ FARKLARI ÖDEME: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre; 2 milyon 386 bin 565 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına belirlenen tarih itibarıyla gönderildi. Beklenen açıklama sonrasında ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022 22:28 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022 22:28
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MAAŞ FARKLARI ÖDEME: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin maaş farkı ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bilindiği üzere ilk olarak 15 Ocak belirlenen tarihlerde kısmi bir gecikme yaşanmıştı. İşte, Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

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MAAŞ FARKLARI ÖDEME: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecek.

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MAAŞ FARKLARI ÖDEME: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

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MAAŞ FARKLARI ÖDEME: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bakanlık açıklamasında, SSK ve Bağ-Kur beklentileri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının da zamlı olarak ödeme gününde yatırılmaya başladığı belirtildi.

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MAAŞ FARKLARI ÖDEME: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılıyor.