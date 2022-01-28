MAAŞ FARKLARI ÖDEME: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin maaş farkı ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bilindiği üzere ilk olarak 15 Ocak belirlenen tarihlerde kısmi bir gecikme yaşanmıştı. İşte, Memur ve emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?