29 Ocak 2022, Cumartesi
Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...
Milyonlarca asgari ücretli çalışanların brüt maaşı 5.004 lira, net maaşı ise 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Bu yıldan itibaren geçerli asgari ücretten verginin kaldırılması ile birlikte gözler AGİ tutarına çevrilmişti. Asgari ücretliden yüksek maaşlı çalışanlara kadar herkesi yakından ilgilendiren vergi indiriminde tüm detaylar belli oldu. Peki, AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası tutarı ne kadar? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.01.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 09:53
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