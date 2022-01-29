29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...

Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...

Milyonlarca asgari ücretli çalışanların brüt maaşı 5.004 lira, net maaşı ise 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Bu yıldan itibaren geçerli asgari ücretten verginin kaldırılması ile birlikte gözler AGİ tutarına çevrilmişti. Asgari ücretliden yüksek maaşlı çalışanlara kadar herkesi yakından ilgilendiren vergi indiriminde tüm detaylar belli oldu. Peki, AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası tutarı ne kadar? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.01.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 09:53
  • 1
  • 12
Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...

Asgari ücretli ve özel sektörde çalışan vatandaşlar, yeni zamlı maaşlarını şubat ayında alacaklar. Bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretten verginin kaldırılması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Bu kapsamda AGİ'nin tüm çalışanlar için kalkıp kalkmadığı merak edilirken, vergi istisnasının tutarı da araştırılmaya başlandı. Peki, AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası tutarı ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...

Asgari ücrete vergi istisnasıyla birlikte hem özel sektör hem de kamuda bordrolar yeniden düzenleniyor. Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde vergi istisnası çalışanlara avantaj sağlayacak. Ağustos ayı itibarıyla çalışanların gelir vergisine uygulanacak istisna tutarı artacak. Sabah'ın haberine göre, brüt maaş alan herkes 638 liralık vergi istisnasından yararlanacak.

  • 3
  • 12
Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...

1- Vergi istisnası nasıl hesaplanacak?

Çalışanın tabi olduğu vergi dilimine göre ilgili aydaki kazancının gelir vergisi hesaplanacak. Hesaplanan vergiden, asgari ücret için ödenmesi gereken gelir vergisi ve damga vergisi mahsup edilecek. Kalan vergi tahsil edilecek. Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan işçinin istisna nedeniyle 638 lira gelir vergisi, 37.98 lira damga vergisi alınmayacak.

  • 4
  • 12
Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...

2- Vergi istisnası olmasaydı bu yıl net asgari ücret ne kadar olacaktı?

Bu yıl için asgari ücret brüt 5.004 lira, net de 4 bin 253 lira oldu. Vergi istisnası olmasaydı ve mevcut sistem devam etseydi net asgari ücret 3 bin 952 lirada kalacaktı. Eşi çalışmayan üç çocuklu asgari ücretlinin eline geçen net ücret 4 bin 215 lira, temmuz ayından itibaren de 4.002 liraya düşecekti.

  • 5
  • 12
Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...

3- Vergi istisnası tutarı yılsonuna kadar aynı mı kalacak?

Ağustos ayından itibaren çalışanların gelir vergisine uygulanacak istisna tutarı artacak. Brüt asgari ücretten yüzde 15 sigorta primi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutara yüzde 15 gelir vergisi uygulanarak gelir vergisi tutarı bulunuyor. Tüm çalışanlar için 638 lira gelir vergisinden indirilecek. Ancak asgari ücretli ağustosta yüzde 20 gelir vergisi dilimine girdiğinde bu istisna tutarı artacak. Temmuza kadar 638 lira olan bu tutar ağustosta 740 lira, eylül, ekim, kasım ve aralıkta da 850 lirayı geçecek.