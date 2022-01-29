Asgari ücretli çalışanlar dikkat! Maaşlara artı olarak yansıyacak! AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası...

Asgari ücretli ve özel sektörde çalışan vatandaşlar, yeni zamlı maaşlarını şubat ayında alacaklar. Bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretten verginin kaldırılması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Bu kapsamda AGİ'nin tüm çalışanlar için kalkıp kalkmadığı merak edilirken, vergi istisnasının tutarı da araştırılmaya başlandı. Peki, AGİ tüm çalışanlar için kalktı mı? Vergi istisnası tutarı ne kadar? İşte cevaplar...