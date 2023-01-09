Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından Aralık ayının enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaş zam oranları netleşti. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaş zamlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini verdi. Emekli ve memurlar maaş farklarının yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?