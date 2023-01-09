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Haberler Galeri Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından Aralık ayının enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaş zam oranları netleşti. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaş zamlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini verdi. Emekli ve memurlar maaş farklarının yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:44
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Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında emekli ve memur maaş zammı yüzde 30 olarak uygulanacak. Emekli ve memurlar maaş farkları için sorgulamalarını hızlandırdı. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

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Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu.

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Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak.

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Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

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Maaş farkları ne zaman yatacak, takvimi açıklandı mı? 2023 Ocak 4C, emekli sandığı, memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 30 zam alacağını açıkladı.