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Haberler Galeri İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?

250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi devam ediyor. 81 il genelinde inşa edilecek konutlar için hak sahipleri belirlenirken, gözler İstanbul kurasına çevrildi. Projede en büyük konut 50 bin ile İstanbul'a inşa edilecek. Ev sahibi olabilmek için büyük umutlarla başvuru yapan vatandaşlar, kura takvimini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul TOKİ kura takvimi 2023 açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:34
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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?

TOKİ İstanbul kura takvimi, yeni haftanın ilk gününde yoğun şekilde araştırılıyor. 5. etap kura çekiminin başladığı 250 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri belirleniyor. 50 bin konutun inşa edileceği İstanbul'da yüz binlerce kişi başvuru yaptı. Peki, İstanbul TOKİ kura takvimi 2023 açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, TOKİ tarafından İstanbul kura takvimi henüz duyurulmadı. 5. etap kura takviminin sona ermesi ile birlikte İstanbul kura tarihlerinin de duyurulması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?

5. ETAP KURA TAKVİMİ

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut
2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut
6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut
7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut
10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?

KURALAR MART AYINDA BİTECEK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. TOKİ sosyal konut kura çekilişi hak sahibi belirleme kuraları 2023 Mart ayı içerisinde tamamlanacak.

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İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.