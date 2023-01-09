İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023: 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? Tarih açıklandı mı?

250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi devam ediyor. 81 il genelinde inşa edilecek konutlar için hak sahipleri belirlenirken, gözler İstanbul kurasına çevrildi. Projede en büyük konut 50 bin ile İstanbul'a inşa edilecek. Ev sahibi olabilmek için büyük umutlarla başvuru yapan vatandaşlar, kura takvimini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul TOKİ kura takvimi 2023 açıklandı mı? 2+1 ve 3+1 sosyal konut TOKİ İstanbul kurası ne zaman çekilecek? İşte son gelişmeler...