Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere milyonlarca emekliye yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Ocak zamlarının netleşmesinin ardından yeni yılda bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?