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Haberler Galeri Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak ayının gelmesinin ardından birçok kalemde maaş zamları netleşti. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen bayram ikramiyeleri için detaylar merak edilmeye başlandı. Milyonlarca SSK ve Bağkur'lu emekli bayram ikramiyesi tutarı için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 10:12
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Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere milyonlarca emekliye yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Ocak zamlarının netleşmesinin ardından yeni yılda bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli memur zammı 2023 aralık enflasyonuyla netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının yüzde 30 olarak güncellendiği duyurdu.

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Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Açıklama sonrası ikramiyeler için de zam beklentisi arttı. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara hesaplara yatırılıyor. 2021 yılında ikramiye tutarı 1100 TL olarak belirlenmişti. Ancak henüz 2023 yılı emekli ikramiyesi belli olmadı.

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Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI?

2022 yılında emeklilere bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1.100 TL olarak hesaplara yatırıldı.

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Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinde emekliler toplamda 2.200 TL ödeme aldı. Henüz 2023 yılı emekli ikramiyesi belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.