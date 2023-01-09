HaberlerGaleriEmekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Emekliler o tarihi kilitlendi! Emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Ocak ayının gelmesinin ardından birçok kalemde maaş zamları netleşti. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen bayram ikramiyeleri için detaylar merak edilmeye başlandı. Milyonlarca SSK ve Bağkur'lu emekli bayram ikramiyesi tutarı için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi zamlandı mı, arttı mı? SSK - Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?