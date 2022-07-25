25 Temmuz 2022, Pazartesi
Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...
Temmuz ayı emekli maaş zammının açıklanmasının ardından güncel maaşlar belli oldu. Diğer yandan gözler enflasyon rakamları ile oluşan maaş farklarının ödeme takvimine çevrildi. Memur maaş farkları bayram öncesi ödenirlen, SSK ve emeklileri için süreçte sona gelindi. Diğer yandan Bağ-Kur'lular için ödemeler bugün başladı. Bakanlık, memur emeklileri, Emekli Sandığı için maaş farkları için tarihi de açıkladı. Hal böyle olunca emekli sandığı ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, maaş farkları için ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 25.07.2022 19:31
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