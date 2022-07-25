Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri hesaplara yattı. Emekliler yılda iki kez 1.100 TL bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda, pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi aldı.