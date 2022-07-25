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Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...

Temmuz ayı emekli maaş zammının açıklanmasının ardından güncel maaşlar belli oldu. Diğer yandan gözler enflasyon rakamları ile oluşan maaş farklarının ödeme takvimine çevrildi. Memur maaş farkları bayram öncesi ödenirlen, SSK ve emeklileri için süreçte sona gelindi. Diğer yandan Bağ-Kur'lular için ödemeler bugün başladı. Bakanlık, memur emeklileri, Emekli Sandığı için maaş farkları için tarihi de açıkladı. Hal böyle olunca emekli sandığı ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, maaş farkları için ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 19:31
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Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı belli oldu. Açıklanan rakamlar neticesinde memur zammı yüzde 41,69 olurken, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL olarak açıklandı. SSK emeklileri için maaş farkı ödemeleri için süreçte sona geliniyor. Diğer yandan Emekli Sandığı için maaş farkı ödeme takvimi açıklandı. İşte, emekli maaş farkları için ödeme takvimi...

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Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Sandığı kapsamında ödenecek maaş farkları için tarihi duyurdu. Buna göre memur emeklisi için Emekli Sandığı kapsamında oluşan mar farkı tutarları 28 Temmuz Perşembe günü ödenecek.

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Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.

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Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...

Buna göre;

A-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır."

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Maaş farkları için kritik tarih... Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için...

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri hesaplara yattı. Emekliler yılda iki kez 1.100 TL bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda, pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi aldı.