Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...

Emekli banka promosyonu ne kadar? Emekli maaşını anlaştıkları bankadan 3 yıl alma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Bankaların son yaptığı güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle 6 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Taahhüt süresi dolan/dolacak olan vatandaşlar, en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. Peki, 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası emekli promosoynu kaç TL? İşte cevaplar...