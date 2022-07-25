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Haberler Galeri Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...

Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...

En yüksek promosyon veren banka hangisi? Milyonlarca emekliye banka promosyonu veriliyor. Bankada 3 yıl kalma taahhüdü veren emekliler, bankaların belirlediği tutarda ikramiye alıyor. Bir yanda bankalar emekli maaşlarını taşıyanlara promosyon verirken, diüer yanda mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon rakamını güncelliyor. Peki, 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası emekli promosoynu kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 16:22
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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...

Emekli banka promosyonu ne kadar? Emekli maaşını anlaştıkları bankadan 3 yıl alma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Bankaların son yaptığı güncellemelerle bir emeklinin alacağı promosyon miktarı ek ödemelerle 6 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Taahhüt süresi dolan/dolacak olan vatandaşlar, en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. Peki, 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası emekli promosoynu kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte 2022 Temmuz ayı banka banka promoson miktarları:

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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

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Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...

VAKIFBANK

Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.