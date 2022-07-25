HaberlerGaleriEmekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...
En yüksek promosyon veren banka hangisi? Milyonlarca emekliye banka promosyonu veriliyor. Bankada 3 yıl kalma taahhüdü veren emekliler, bankaların belirlediği tutarda ikramiye alıyor. Bir yanda bankalar emekli maaşlarını taşıyanlara promosyon verirken, diüer yanda mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon rakamını güncelliyor. Peki, 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası emekli promosoynu kaç TL? İşte haberin detayları...