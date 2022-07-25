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Haberler Galeri Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında yatırımcılar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yatırımın güvenilir limanı olarak görülen altın için değerlendirmeler geldi. İslam Memiş gram altın hakkında, "Gram altın 6 ayda gramında 200 lira değer kazanmış. Bir sonrasında 1020, sonra 1050 ondan sonra 1200, yıl sonuna kadar da 1450 lira." ifadelerine yer verdi. Yatırımcılar için gelen açıklamaları haberimizde derledik. İşte, güncel altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 22:19 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 22:19
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Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın alım-satımı yapacak vatandaşlar piyasaları yakından takip ediyor. Bu doğrultuda piyasa uzmanları açıklamaları merak ediliyor. Bu doğrultuda da piyasa uzmanları tarafından yapılan yorumlar heyecanla okunuyor. 'Yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altındaki dalgalanmaları değerlendirdi. Ons altındaki büyük düşüşe rağmen gram altının TL karşısında halen kazandırmaya devam etmesinin nedenini açıkladı.

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Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

"Bu hafta en fazla değer kaybeden enstrümanlar arasında altının ons fiyatı ve gümüşün ons fiyatı. Gram fiyatlarıyla ons fiyatlarını birbirinden ayırt ediyoruz."

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Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

"Altının ons fiyatı 1738 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyat ise 19,13 dolar seviyesinde. Dolar tarafından yaşanan agresif yükselişler altın, gümüş gibi değerli madenlerin sert bir şekilde değer kaybetmesine neden oldu.

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Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

1720 aşağıda destek seviyesi, 1770 ise yukarıda direnç seviyesi. Bu kadar jeopolitik risklere, bu kadar görev değişikliklerine ve istifalara rağmen ons altının manipülatif fiyatlandığını finansal okur yazarlığı olan herkes çok iyi şekilde biliyor.