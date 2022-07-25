Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın alım-satımı yapacak vatandaşlar piyasaları yakından takip ediyor. Bu doğrultuda piyasa uzmanları açıklamaları merak ediliyor. Bu doğrultuda da piyasa uzmanları tarafından yapılan yorumlar heyecanla okunuyor. 'Yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında iniş çıkış sürerken gözler analistlerin yaptığı yorumlara odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi.