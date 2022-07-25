25 Temmuz 2022, Pazartesi
Altın için son dakika açıklaması geldi! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL! Dengeler değişti! Altın yükselecek mi, düşecek mi?
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında yatırımcılar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yatırımın güvenilir limanı olarak görülen altın için değerlendirmeler geldi. İslam Memiş gram altın hakkında, "Gram altın 6 ayda gramında 200 lira değer kazanmış. Bir sonrasında 1020, sonra 1050 ondan sonra 1200, yıl sonuna kadar da 1450 lira." ifadelerine yer verdi. Yatırımcılar için gelen açıklamaları haberimizde derledik. İşte, güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 25.07.2022 22:19 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 22:19
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