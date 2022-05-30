Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...

Temmuz ayına kısa süre kala asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Asgari ücret konusunda peş peşe açıklamalar geliyor. Ocak ayında yapılan zam ile birlikte maaşlar 4.253 TL oldu. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete zam hakkında önemli açıklamada bulundu. Hal böyle olunca," Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranıyor.