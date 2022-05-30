30 Mayıs 2022, Pazartesi
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelip gelmeyeceği konusunda açıklamalar yakından takip ediliyor. Hükümet tarafından konu hakkında peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor." ifadelerine yer verdi. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 30.05.2022 22:06
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Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
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- 13
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
- 3
- 13
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
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- 13
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
- 5
- 13
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...