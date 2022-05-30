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Haberler Galeri Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...

Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelip gelmeyeceği konusunda açıklamalar yakından takip ediliyor. Hükümet tarafından konu hakkında peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor." ifadelerine yer verdi. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete 2. zam gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022 22:06
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Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...

Temmuz ayına kısa süre kala asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Asgari ücret konusunda peş peşe açıklamalar geliyor. Ocak ayında yapılan zam ile birlikte maaşlar 4.253 TL oldu. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete zam hakkında önemli açıklamada bulundu. Hal böyle olunca," Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranıyor.

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Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...

PEŞ PEŞE DUYURDULAR

Aralık ayında 2022 yılı asgari ücret tutarı, brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Sorusu yanıtını arıyor. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşların merakla beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuyla ilgili konuştu.

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Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...

Çelik, konuşmasında "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımızın ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...

"BAKANLIKLARIMIZ ÇALIŞMALARI YAPIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, katıldığı canlı yayında 'Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. "Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum. Çalışıyor arkadaşlarımız." diyen Zengin, "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...
Asgari ücret için peş peşe açıklamalar! Enflasyon rakamlarıyla 1.247 TL fark çıktı! Evli, bekar, 1,2,3 çocuklu çalışan hepsini ilgilendiriyor! 5.500 TL civarında...

Somut bir şey söylemeyi doğru bulmadığını ifade eden Zengin, "Bu konuda ilgili bakanların açıklama yapması lazım." diye konuştu.