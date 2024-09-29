Maaş artışları ve yeni ücretler tek tek hesaplandı! İşte milyonları ilgilendiren rakamlar

Bu yıl tek asgari ücret belirlendiği için yıl sonu enflasyon burada belirleyici hale geliyor. Yıl sonu için enflasyon tahminleri de tek tek açıklanmaya başladı. Özellikle Orta Vadeli Program tahmini ile değişik kurumların yaptıkları anket sonuçları yıl sonu enflasyon oranı için önemli bilgiler veriyor. Bakıldığında yıl sonunda enflasyon tahminleri yüzde 40-49 bandında gerçekleşiyor.

Bu oranlara göre tek tek maaş artışlarını ve yeni ücretleri hesapladık. Şimdi bu artışlara tek tek bakalım...