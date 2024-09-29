29 Eylül 2024, Pazar
Maaş artışları ve yeni ücretler tek tek hesaplandı! İşte milyonları ilgilendiren rakamlar
Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak ücret artışlarında. Enflasyondaki düşüşle birlikte fiyatların artış hızı yavaşlarken yapılacak ücret artışları milyonların alım gücünü de etkileyecek. Milyonların yeni zam oranları da enflasyona göre yapılıyor. Açıklanan verilere göre net asgari ücretin 24 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Yapılacak artışlar ve yeni maaşlar kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları kaleme aldı. İşte kuruşu kuruşuna hesaplar...
Giriş Tarihi: 29.09.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 10:26