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Maaş artışları ve yeni ücretler tek tek hesaplandı! İşte milyonları ilgilendiren rakamlar

Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak ücret artışlarında. Enflasyondaki düşüşle birlikte fiyatların artış hızı yavaşlarken yapılacak ücret artışları milyonların alım gücünü de etkileyecek. Milyonların yeni zam oranları da enflasyona göre yapılıyor. Açıklanan verilere göre net asgari ücretin 24 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Yapılacak artışlar ve yeni maaşlar kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları kaleme aldı. İşte kuruşu kuruşuna hesaplar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.09.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 10:26
Maaş artışları ve yeni ücretler tek tek hesaplandı! Asgari ücret kaç lira olacak? İşte milyonları ilgilendiren rakamlar

Ocak ve temmuz ayları Türkiye'de ücret artışlarının yapıldığı dönemler. Bu yüzden tarihler yaklaştıkça milyonlarca vatandaş için de hesap yapma zamanı başlıyor. Bu yıl da ocak ayına yönelik tahminler ve veriler gelmeye başladı.

Maaş artışları ve yeni ücretler tek tek hesaplandı! Asgari ücret kaç lira olacak? İşte milyonları ilgilendiren rakamlar

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 5 milyona yakın kamu görevlisini ilgilendiren ocak artışları için öne önemli veri enflasyon oluyor.


Bu yüzden haziran-aralık arasındaki 6 aylık enflasyon verisi bu kesimlerin maaş zamlarını belirliyor. Ayrıca en düşük emekli maaşı uygulamasında da enflasyon ve yapılacak refah payı artışı etkili oluyor. Yaklaşık 8 milyon işçiyi direkt olarak ilgilendiren ancak 85 milyon vatandaş için de birçok ödeme ve borçlanmanın referansı olan asgari ücret için de enflasyon verileri önemli bir referans haline geliyor.

Maaş artışları ve yeni ücretler tek tek hesaplandı! Asgari ücret kaç lira olacak? İşte milyonları ilgilendiren rakamlar

Bu yıl tek asgari ücret belirlendiği için yıl sonu enflasyon burada belirleyici hale geliyor. Yıl sonu için enflasyon tahminleri de tek tek açıklanmaya başladı. Özellikle Orta Vadeli Program tahmini ile değişik kurumların yaptıkları anket sonuçları yıl sonu enflasyon oranı için önemli bilgiler veriyor. Bakıldığında yıl sonunda enflasyon tahminleri yüzde 40-49 bandında gerçekleşiyor.

Bu oranlara göre tek tek maaş artışlarını ve yeni ücretleri hesapladık. Şimdi bu artışlara tek tek bakalım...

Maaş artışları ve yeni ücretler tek tek hesaplandı! Asgari ücret kaç lira olacak? İşte milyonları ilgilendiren rakamlar

EMEKLİLER VE MEMURLAR

Yaklaşık 16 milyon SSK emeklisi, Bağ-Kur emeklisi, memur emeklisi ve dul yetim maaşı alanlar ocak ayında yeni ücret artışlarını görecek. Bu artışlar 6 aylık enflasyon verisiyle belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme artışı alacak. Bunun üzerine de 6 aylık enflasyondan oluşan fark eklenecek.

Fark hesaplanırken temmuz ayında yapılan yüzde 10 oranındaki toplu sözleşme artışı baz alınacak. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emeklilerin ve memurların refah payı hariç yeni enflasyon artışları şöyle olacak:

Maaş artışları ve yeni ücretler tek tek hesaplandı! Asgari ücret kaç lira olacak? İşte milyonları ilgilendiren rakamlar

MEMURLARDA EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİN LİRAYI GEÇİYOR

Söz konusu hesaplamalara göre memurlar ve memur emeklilerinin en düşük maaşları da değişmiş olacak. Burada refah payı hariç tutularak toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla yapılan hesaplamalara göre yeni maaşlar yer alıyor. Refah payı eklenmesi ya da SSK ve Bağ-Kurlularla zam oranlarının eşitlenmesi halinde bu maaş rakamları daha da yukarı çıkabilecek. İşte Orta Vadeli Program tahmini başta olmak üzere kurumların yıl sonu enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplarla ortaya çıkan yeni en düşük memur ve memur emeklisi maaşları...