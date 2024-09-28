28 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Aile Destek Ödemesi ekim ayı ne zaman yatacak? Aile Destek parası nasıl sorgulanır?

Aile Destek Ödemesi ekim ayı ne zaman yatacak? Aile Destek parası nasıl sorgulanır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düşük gelirli ailelere sunulan 1250 TL'ye kadar olan yardım ödemeleri ve çocuk desteği için araştırmalar devam ediyor. Normalde 12 ayla sınırlı olan bu desteklerin süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı. Eylül ayındaki ödemelerin ardından, vatandaşlar Ekim ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merakla araştırıyor. Peki, Ekim 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:53
Aile Destek Ödemesi ekim ayı ne zaman yatacak? Aile Destek parası nasıl sorgulanır?

2024 yılı sonuna kadar uzatılan aile destek ödemeleri, binlerce düşük gelirli aile için büyük bir önem taşıyor. 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteren bu ödemeler, ailelerin gelir durumuna göre belirleniyor ve Eylül ayının 15'i itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Ekim ayı yardımlarının ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.

Aile Destek Ödemesi ekim ayı ne zaman yatacak? Aile Destek parası nasıl sorgulanır?

Ekim 2024 Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile destek ödemelerini her ayın 15'ine kadar hesaplara yatırmayı hedefliyor. Ekim 2024 aile destek ödemeleri ve çocuk destek ödemelerinin de 15 ile 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Aile Destek Ödemesi ekim ayı ne zaman yatacak? Aile Destek parası nasıl sorgulanır?

Aile Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Gelir durumuna göre değişen aylık destek tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

450 TL ve altı: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1.372,30 TL ve altı: 950 TL
1.372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az: 850 TL

Aile Destek Ödemesi ekim ayı ne zaman yatacak? Aile Destek parası nasıl sorgulanır?

Çocuk Desteği Tutarları

Aile Destek Programı kapsamında hanelere sağlanan çocuk desteği ise şu şekildedir:

1-2 çocuklu haneler: 350 TL
3 çocuklu haneler: 450 TL
4 çocuklu haneler: 550 TL
5 ve üzeri çocuklu haneler: 650 TL

Aile Destek Ödemesi ekim ayı ne zaman yatacak? Aile Destek parası nasıl sorgulanır?

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Aile Destek Paketi başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına doğrudan başvurarak gerçekleştirilebilir. Başvuru yapacak vatandaşların, ikamet ettikleri adresin bulunduğu vakıflara başvuru yapmaları önem taşımaktadır.