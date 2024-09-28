28 Eylül 2024, Cumartesi
Aile Destek Ödemesi ekim ayı ne zaman yatacak? Aile Destek parası nasıl sorgulanır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düşük gelirli ailelere sunulan 1250 TL'ye kadar olan yardım ödemeleri ve çocuk desteği için araştırmalar devam ediyor. Normalde 12 ayla sınırlı olan bu desteklerin süresi, yıl sonuna kadar uzatıldı. Eylül ayındaki ödemelerin ardından, vatandaşlar Ekim ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merakla araştırıyor. Peki, Ekim 2024 aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 28.09.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:53