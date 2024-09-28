Aile Destek Ödemesi ekim ayı ne zaman yatacak? Aile Destek parası nasıl sorgulanır?

2024 yılı sonuna kadar uzatılan aile destek ödemeleri, binlerce düşük gelirli aile için büyük bir önem taşıyor. 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteren bu ödemeler, ailelerin gelir durumuna göre belirleniyor ve Eylül ayının 15'i itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Vatandaşlar, Ekim ayı yardımlarının ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.