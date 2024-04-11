LÖSEV'de Kariyer Fırsatı! 2024 İŞKUR Personel Alım İlanları Yayımlandı!
İŞKUR aracılığıyla LÖSEV'e farklı kadrolarda personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımların, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli adayları kapsayacağı belirtiliyor. LÖSEV'in geniş kapsamlı hizmetlerine destek olacak bu personel ve işçi alımları, toplumun ihtiyaçlarına cevap verme ve kurumun misyonuna katkı sağlama amacını taşıyor. Bu duyuru, iş arayanlar için önemli bir fırsat oluştururken, LÖSEV'in faaliyetlerine katkı sağlamak isteyen adaylar için de bir iş imkanı sunuyor.
Giriş Tarihi: 11.04.2024
16:00
Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden son dakika açıklaması yapıldı ve farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere LÖSEV'e personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu duyuru, LÖSEV'in ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda çalışacak yeni çalışanlar arayışında olduğunu belirtiyor. İlgilenen adayların başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapmaları gerekiyor. İşte alım yapılacak branşlar ve aranan özellikler...
Başvuru yapacak adaylar için şu kriterler aranmaktadır:
📌LÖSEV'in öncelikle farkındalığını taşıyan, çocuklara ve ülkeye sevgiyle bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerine sadık idealist kişiler,
📌İletişim becerileri gelişmiş, hem yazılı hem sözlü iletişimde başarılı olan,
📌Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanabilen,
📌Sonuç odaklı, sürekli öğrenme ve kişisel gelişime önem veren,
📌Çalışma alanındaki yenilikleri yakından takip eden, ilgili teknolojileri kullanabilen ve uygulayabilen,
📌Alt kadroların eğitimine, gelişimine ve motivasyonuna önem veren, deneyimlerini paylaşarak personelin yeteneklerini artıran,
📌Uzun vadeli bir çalışma hedefi olan, esnek çalışma saatlerine ve gerektiğinde Cumartesi günleri de çalışmaya hazır olan,
📌Sosyal medya ve interneti etkin bir şekilde kullanarak projeler geliştirebilen, planlı ve düzenli çalışma yeteneğine sahip, bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilen, 📌Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olanlar.