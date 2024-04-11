LÖSEV'de Kariyer Fırsatı! 2024 İŞKUR Personel Alım İlanları Yayımlandı!

İŞKUR aracılığıyla LÖSEV'e farklı kadrolarda personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımların, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli adayları kapsayacağı belirtiliyor. LÖSEV'in geniş kapsamlı hizmetlerine destek olacak bu personel ve işçi alımları, toplumun ihtiyaçlarına cevap verme ve kurumun misyonuna katkı sağlama amacını taşıyor. Bu duyuru, iş arayanlar için önemli bir fırsat oluştururken, LÖSEV'in faaliyetlerine katkı sağlamak isteyen adaylar için de bir iş imkanı sunuyor.

Giriş Tarihi: 11.04.2024 16:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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