HaberlerGaleri47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı
47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı
Emeklilik genel olarak belirli yıl ve prim ödeme şartlarına bağlı. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Bu süreler kişinin işe giriş tarihine ve ödediği prim sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla emeklilik planlaması yaparken bu temel şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Giriş Tarihi: 11.04.2024 12:28Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:32