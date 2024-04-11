11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı

47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı

Emeklilik genel olarak belirli yıl ve prim ödeme şartlarına bağlı. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Bu süreler kişinin işe giriş tarihine ve ödediği prim sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla emeklilik planlaması yaparken bu temel şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Giriş Tarihi: 11.04.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:32
  • 1
  • 10
47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı

Emeklilik çalışma hayatının sonunda bireylerin hak ettikleri dinlenme süresine ulaşmalarını sağlayan önemli bir süreç oluyor. Ancak bu sürecin nasıl işleyeceği, ne zaman emekli olunabileceği ve emeklilik maaşının ne kadar olacağı gibi konular pek çok kişi için kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu nedenle emeklilik şartları ve erken emeklilik yollarını anlamak kişisel planlama yaparken büyük önem taşıyor.

  • 2
  • 10
47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı

ERKEN EMEKLİLİK YOLLARI: ÇOCUK AVANTAJI VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Erken emeklilik, pek çok çalışanın hayali. Bu yönde, kadın çalışanlar için çocuk sahibi olmak büyük bir avantaj sunuyor.

  • 3
  • 10
47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı

3 çocuğa kadar toplam 2160 gün prim kazanmak mümkün. Erkekler ise askerlik sürelerini borçlanarak, hem emeklilik yaşını düşürebiliyor hem de ekstra prim kazanabiliyor.

  • 4
  • 10
47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı

KISMİ VE MALULEN EMEKLİLİK

15 yıl ve 3600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Ayrıca, iş yapma gücünü yüzde 60 oranında kaybedenler malulen emekli olabiliyor.

  • 5
  • 10
47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı

Bu özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olan bireyler için önemli bir çıkış yolu sunuyor.