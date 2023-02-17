HaberlerGaleriDEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | 135 bin TL BARINMA YARDIMI! Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?
DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURU EKRANI AFAD | 135 bin TL BARINMA YARDIMI! Nereden, nasıl alınır? Kimler yararlanabilir?
Türkiye asrın felaketi olarak anılan 2 büyük depremle sarsıldı. 10 ilin etkilendiği depremin ardından depremzedelerin mağduriyetlerini hızlıca giderebilmek için destek ödemeleri hızla başladı. Bunlardan biri olan barınma yardımına ilişkin detaylar da araştırılıyor. Depremzedeler, bakım-onarım, prefabrik ve betonarme ev yapımı destekleri alabiliyor. Peki barınma yardımı nereden alınır? Başvuru şartları neler?