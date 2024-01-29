Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL fark jesti! Emekliye (4A-4B) Salı-Cuma hesaplarda!
Ocak-Temmuz dönemi için emeklilerin ve memurların maaşları belirlendi. 6 aylık enflasyon oranının yüzde 37.57 olarak açıklanmasıyla birlikte, memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15'lik artışla birlikte toplamda yüzde 49.25 oranında zam almış oldu. Bu zam oranı, net maaşlara yansıtılarak hesaplandı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2024
16:02 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
16:48
Emeklilerin Ocak ayındaki zam oranları, yüzde 49.25'e eşitlendi. Gelecek hafta içerisinde, tüm emeklilere 11.68 puanlık refah payı farkları ödenecek. Ancak, kök aylığı 7.500 TL'nin altında olan emeklilere çifte ödeme yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik refah payı artışıyla ilgili yasa, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bir hafta içinde, emeklilerin hesaplarına 11.68 puanlık farklar yatırılacak. Bu ödemeler, tüm emeklilere, yüzde 37.57 oranındaki 6 aylık enflasyon artışının üzerine eklenen 11.68 puanlık zam farkları olarak gerçekleşecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklileri sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak-Temmuz dönemi için öngörülen artış oranına ek olarak 11.68 puanlık refah payı eklendi. Bu hamle, tüm emekliler için yüzde 49.25 oranında bir maaş artışı anlamına geliyor. İlk aşamada yüzde 37.57 enflasyon artışı ile maaşlarını alan emekliler, şimdi de bu yeni zammı banka hesaplarında görecekler.
TABAN MAAŞTA BÜYÜK YÜKSELİŞ
Yapılan bu zamla birlikte, emekli maaşlarının tabanı da 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, maaşı 10.000 TL'nin altında olan tüm emeklileri kapsıyor ve aylıklarını otomatik olarak bu seviyeye çıkarıyor.
EK ÖDEME AVANTAJI
Bu zam dalgasıyla birlikte emeklilere sunulan bir diğer avantaj da vergi iadesi kapsamında yapılan yüzde 4'lük ek ödeme. Bu ek ödeme, zamlı maaş üzerinden hesaplanarak emeklilerin banka hesaplarına yatırılıyor.
NET MAAŞ VE EK ÖDEME ARTIŞI
Bu yeni düzenlemeyle, aralık ayında 10.000 TL taban maaşı alan bir emekli, yüzde 4'lük ek ödemeyle birlikte 400 TL alıyordu ve toplamda banka hesabına 10.400 TL yatıyordu. Yeni zamla birlikte, aynı emeklinin maaşı 14.925 TL'ye, ek ödemesi ise 597 TL'ye yükseldi. Sonuç olarak, banka hesabına yatacak toplam miktar 15.522 TL oldu.