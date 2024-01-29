Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL fark jesti! Emekliye (4A-4B) Salı-Cuma hesaplarda!

Emeklileri sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak-Temmuz dönemi için öngörülen artış oranına ek olarak 11.68 puanlık refah payı eklendi. Bu hamle, tüm emekliler için yüzde 49.25 oranında bir maaş artışı anlamına geliyor. İlk aşamada yüzde 37.57 enflasyon artışı ile maaşlarını alan emekliler, şimdi de bu yeni zammı banka hesaplarında görecekler.