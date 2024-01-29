Bu hastalıklara yakalananlar emekli maaşını kapıyor! 1800 prim günü ile erken emeklilik şartları...

Emeklilik süresi, genel olarak 3600 prim günü üzerinden hesaplanır ve bu süre boyunca sigortalılar emekli olabilir. Ancak, sağlık nedenleri gibi özel durumlar söz konusu olduğunda, emeklilik süresi 1800 güne kadar düşebilir. Bu durumda, çalışanlar sağlık sebepleriyle daha az prim günü biriktirerek de emekli olabilirler. Bu esneklik, bireylere sağlık sorunları nedeniyle emeklilik planlarını daha erken gerçekleştirebilme imkanı tanır.