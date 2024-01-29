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Haberler Galeri Bu hastalıklara yakalananlar emekli maaşını kapıyor! 1800 prim günü ile erken emeklilik şartları...

Bu hastalıklara yakalananlar emekli maaşını kapıyor! 1800 prim günü ile erken emeklilik şartları...

Emeklilik süresi, genel olarak 3600 prim günü üzerinden hesaplanır ve bu süre boyunca sigortalılar emekli olabilir. Ancak, sağlık nedenleri gibi özel durumlar söz konusu olduğunda, emeklilik süresi 1800 güne kadar düşebilir. Bu durumda, çalışanlar sağlık sebepleriyle daha az prim günü biriktirerek de emekli olabilirler. Bu esneklik, bireylere sağlık sorunları nedeniyle emeklilik planlarını daha erken gerçekleştirebilme imkanı tanır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 22:55
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Bu hastalığa yakalananlar emekli maaşını kapıyor! 1800 prim günü ile erken emeklilik şartları...

Türkiye'de sigortalı çalışanların sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik talepleri, sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Sosyal güvenlik sistemi, bu durumu değerlendirirken genellikle malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik olmak üzere iki temel kategoride ele almaktadır. Malulen emeklilik için belirlenmiş şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında yer alan hastalıkların varlığı durumunda, iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilirse, birey malulen emeklilik hakkını elde edebilmektedir.

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Bu hastalığa yakalananlar emekli maaşını kapıyor! 1800 prim günü ile erken emeklilik şartları...

Türkiye'de emeklilik süreci, genellikle en az 3600 gün prim ödeme şartına bağlı olsa da, sağlık sorunları yaşayanlar için bu süreç 1800 güne kadar düşebilmektedir. Erken emeklilik için belirli şartlar ve ayrıcalıklar bulunmaktadır. Devlet, vazife malulü er, erbaş, güvenlik korucuları, aileleri ve terör mağdurlarına özel olarak primsiz aylık bağlama imkanı sunmaktadır.

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Bu hastalığa yakalananlar emekli maaşını kapıyor! 1800 prim günü ile erken emeklilik şartları...

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR:

Çalışma gücünde %60 kayıp olması ve bu kaybın belgelenmesi en temel şarttır.
En az 10 yıl sigortalılık süresi ve toplamda 1800 gün prim ödeme süresi aranır.
Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için sigortalılık süresi aranmaz, ancak 1800 gün (5 yıl) prim istenir.

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Bu hastalığa yakalananlar emekli maaşını kapıyor! 1800 prim günü ile erken emeklilik şartları...

BORÇLANMA İLE SÜRE TAMAMLAMA:

Eksik prim günleri doğum veya askerlik borçlanması ile tamamlanabilir.
Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar ise doğum sonrası çalışmadıkları süreleri ve ücretsiz izin günlerini borçlanabilir.

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Bu hastalığa yakalananlar emekli maaşını kapıyor! 1800 prim günü ile erken emeklilik şartları...

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU:

Malulen emeklilik için SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit yapılması şarttır.
Rapor alabilmek için kişilerin SGK birimlerine başvurması ve yetkili hastanelere sevk edilmesi gerekmektedir.