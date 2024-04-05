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Haberler Galeri Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak

Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak

Bankların promosyon tutarlarını güncellerken, özel bankaların çeşitli kampanyalarıyla bu tutarları aştığı bir döneme girdik. Bazı bankalar, ödemeleri artırmak için ek ürün koşulları belirledi, bazıları ise şartsız olarak tutarları yükseltti. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte 19 bankanın tek tek promosyon miktarları...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:33
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Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak

Emekliler, bankaların sunduğu avantajlı kampanyalardan faydalanabilmek için genellikle bir maaş anlaşması yaparlar. Bu anlaşmalar, tercih ettikleri banka ile yapılarak, özel faiz oranları, ücretsiz bankacılık hizmetleri, sigorta avantajları ve diğer birçok fırsattan kolaylıkla yararlanma imkanı sunar. Ancak, bu süreçte bankanın belirlediği koşulların detaylı bir şekilde incelenmesi ve gerekli evrakların eksiksiz olarak tamamlanması büyük önem taşır. Çünkü her bankanın farklı avantajları ve koşulları bulunmaktadır, bu nedenle emeklilerin ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmeleri önemlidir.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

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Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak

Akbank: Aylık geliri 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Otomatik fatura talimatı veren her birine 500, toplamda 2.500 lira chip para.

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Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak

Albaraka Türk: Aylık geliri 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000 lira, her emekli müşteri getirene 500, toplamda en fazla 3.000 lira ek ödül.

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Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak

DenizBank, Fibabanka, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk, Şekerbank, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım: Aylık geliri 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

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Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C’li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak

Garanti BBVA: Aylık geliri 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira.