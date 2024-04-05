HaberlerGaleriListe yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak
Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak
Bankların promosyon tutarlarını güncellerken, özel bankaların çeşitli kampanyalarıyla bu tutarları aştığı bir döneme girdik. Bazı bankalar, ödemeleri artırmak için ek ürün koşulları belirledi, bazıları ise şartsız olarak tutarları yükseltti. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte 19 bankanın tek tek promosyon miktarları...