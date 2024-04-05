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Haberler Galeri Çift maaşı olanlar dikkat! Vergi cezası gelmemesi için beyan şart | Sporcular da beyan edecek | İşte detaylar

Çift maaşı olanlar dikkat! Vergi cezası gelmemesi için beyan şart | Sporcular da beyan edecek | İşte detaylar

2023 yılında tek işverenden kazandığı ücretler toplam 1 milyon 900 bin TL'yi geçen vatandaşlar ücret geliri beyannamesi vermek zorunda. Beyanname verilmemesi veya ücret gelirinin eksik bildirildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi üzerine zarara uğratılan vergi, vergi cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi ile ödenecek. İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 06:37
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Çift maaşı olanlar dikkat! Vergi cezası gelmemesi için beyan şart | Sporcular da beyan edecek | İşte detaylar

Emekli olup tazminat alan vatandaşlar hem çalışıp hem de emekli maaşı almaları nedeniyle 2023 yılında ekstra kazanç elde etmiş oldu. İkinci işverenden gelir elde eden vatandaşların ikinci maaşlarının yıllık toplamı 150.000 TL'yi aşarsa yine beyanname vermeleri gerekecek.

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Çift maaşı olanlar dikkat! Vergi cezası gelmemesi için beyan şart | Sporcular da beyan edecek | İşte detaylar

Geliri 1 milyon 900 bini üzerinde geliri olan sporcular da Maliye'nin takibinde olacak. Bu durumdaki vatandaşlar beyan vermemeleri halinde vergi cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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Çift maaşı olanlar dikkat! Vergi cezası gelmemesi için beyan şart | Sporcular da beyan edecek | İşte detaylar

2023 yılına ilişkin ücret gelirlerini beyan için bugün son gün. Kimlerin nasıl ücret beyanı yapacağına ilişkin soru ve cevaplar şöyle:

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Çift maaşı olanlar dikkat! Vergi cezası gelmemesi için beyan şart | Sporcular da beyan edecek | İşte detaylar

SPORCULAR DA BEYAN EDECEK

KİMLER ÜCRET GELİRLERİNİ BEYAN ETMEK ZORUNDA?

"Tek işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ve ücreti 1.900.000 TL'yi aşan ücretliler. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretliler. Birden sonraki işverenden aldıkları ücretleri toplamı 150.000 TL'yi aşan ücretliler. Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretliler. Birinci işverenden aldıkları ücret geliri dahil olmak üzere aldıkları ücretlerin toplamı 1.900.000 TL'yi aşan ücretliler. Sporcu ücretleri toplamı 1.900.000 TL'yi aşanlar. Vergi kesintisine tabi tutulmamış ücret gelirleri, asgari ücretin vergi matrahını (2023 yılı için 119.454,72 TL) aşanlar."

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Çift maaşı olanlar dikkat! Vergi cezası gelmemesi için beyan şart | Sporcular da beyan edecek | İşte detaylar

SADECE EMEKLİ MAAŞI OLANLAR ÜCRETİNİ BEYAN EDECEK Mİ?

193 Sayılı GVK 23. Maddenin 11. Fıkrasına göre elde edilen emekli maaşı ücret beyanına tabi değil.