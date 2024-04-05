Çift maaşı olanlar dikkat! Vergi cezası gelmemesi için beyan şart | Sporcular da beyan edecek | İşte detaylar

2023 yılında tek işverenden kazandığı ücretler toplam 1 milyon 900 bin TL'yi geçen vatandaşlar ücret geliri beyannamesi vermek zorunda. Beyanname verilmemesi veya ücret gelirinin eksik bildirildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi üzerine zarara uğratılan vergi, vergi cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi ile ödenecek. İşte detaylar...

Sabah Giriş Tarihi: 05.04.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 06:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL