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Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…

B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir hatırlatma yapıldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin yenilenme süreci devam ederken, bu grup için önemli bir uyarı geldi. B sınıfı ehliyet sahipleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 13:18
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Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…

2016 öncesi B sınıfı ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme süreci hayati önem taşımakta. Yılsonuna kadar yenileme işlemini tamamlamayan sürücülerin ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için gerekli adımları bir an önce atmaları büyük önem arz ediyor. Bu sürecin kolaylıkla tamamlanabilmesi için belirlenen makul yenileme ücreti ve randevu sistemi, vatandaşların işlemlerini hızlıca halletmelerine olanak tanıyor.

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Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…

2016 yılı ve öncesinde B sınıfı ehliyet almış sürücüler için önemli bir uyarı yapıldı. Sürücülerin, belirlenen süre içinde ehliyetlerini yenilememeleri durumunda ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları belirtildi.

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Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eski tip ehliyetlerin kullanım süresinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ancak bu yılın sonuna kadar tüm ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirildiği ifade edildi

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Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…

Ehliyet Yenileme Ücreti ve İşlem Süreci

Yenileme işlemi için belirlenen ücret 15 TL olarak açıklandı. Eski tip ehliyetlerin yeni versiyonlarına dönüştürülmesi işlemi, Nüfus Müdürlükleri'nde randevu alınarak kısa sürede tamamlanabiliyor.

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Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…

Bu basit ve hızlı işlem için belirlenen ücret, vatandaşların yeni ehliyetlere kolayca geçiş yapabilmesi için oldukça makul bir seviyede tutulmuş durumda.