Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…

2016 öncesi B sınıfı ehliyet sahipleri için ehliyet yenileme süreci hayati önem taşımakta. Yılsonuna kadar yenileme işlemini tamamlamayan sürücülerin ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için gerekli adımları bir an önce atmaları büyük önem arz ediyor. Bu sürecin kolaylıkla tamamlanabilmesi için belirlenen makul yenileme ücreti ve randevu sistemi, vatandaşların işlemlerini hızlıca halletmelerine olanak tanıyor.