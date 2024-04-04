HaberlerGaleriEhliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…
Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…
B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir hatırlatma yapıldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin yenilenme süreci devam ederken, bu grup için önemli bir uyarı geldi. B sınıfı ehliyet sahipleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 04.04.2024 13:18Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 13:18