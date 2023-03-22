HaberlerGaleriListe yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! En düşük 5.500 TL alanlar...
Liste yayımlandı, emekliye 6.380 TL, memura 13.160 TL! Emekliye ara zam + ikramiye hesabı yapıldı! En düşük 5.500 TL alanlar...
Emekli, memur ve işçiye müjdeler arka arkaya geliyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesin ardından milyonlarca kişinin emeklilik hayali gerçekleşmiş oldu. Memur ve emekli maaşları enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Bulunduğumuz 2023 yılı içerisinde memur ve emekliler, yılın ilk 6 aylık döneminde oluşan TÜFE oranına göre maaş zammı alacak. Ocak ayında yapılan maaş zammı sonrasında en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak açıklanmıştı. İşte, emekli maaş zammı için son gelişmeler!