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Haberler Galeri Liste kesinleşiyor! 90 bin taşerona kadro açıklaması geldi! Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...

Liste kesinleşiyor! 90 bin taşerona kadro açıklaması geldi! Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...

Kamuda taşeron işçiye kadro görüşmeleri için detaylar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen açıklama neticesinde süreç yakından takip ediliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen geçici işçi düzenlemesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek yeni açıklamalara gözler çevrildi. İşte, taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen kadro son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 09:04
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Liste kesinleşiyor! 90 bin taşerona kadro açıklaması geldi! Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...

Taşerona kadro düzenlemesi için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından gelen açıklamalar sonrasında düzenlemenin detayları sorgulanıyor. Bakan Bilgin, "Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık." açıklamasında bulunmuştu. İşte, Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...

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Liste kesinleşiyor! 90 bin taşerona kadro açıklaması geldi! Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI: KAMUDAKİ TAŞERONLARI PLANLADIK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetti:

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Liste kesinleşiyor! 90 bin taşerona kadro açıklaması geldi! Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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Liste kesinleşiyor! 90 bin taşerona kadro açıklaması geldi! Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Liste kesinleşiyor! 90 bin taşerona kadro açıklaması geldi! Taşeron, TYP, Belediye şirket, uzman çavuş, ücretli öğretmen...

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.