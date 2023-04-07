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Haberler Galeri TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi 7 Nisan!

TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi 7 Nisan!

TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. TOKİ iş yeri kura çekimi tarihleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Noter huzurunda gerçekleştirilen Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura çekimi canlı yayın üzerinden çekiliyor. Peki TOKİ iş yeri kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, 7 Nisan TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi!

Giriş Tarihi: 07.04.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 11:11
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TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi 7 Nisan!

"TOKİ iş yeri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi canlı yayın üzerinden açıklanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuraların ardından isim listesi e-devlet üzerinden açıklanıyor. İşte TOKİ Adana, Eskişehir, Malatya iş yeri kura çekimi canlı yayın izleme ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi 7 Nisan!

TOKİ İŞ YERİ KURA TAKVİMİ - 7 NİSAN 2023

Malatya Battalgazi 506 iş yeri

Kayseri Melikgazi 214 iş yeri

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TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi 7 Nisan!

Erzurum Yakutiye 218 iş yeri

Eskişehir Odunpazarı 304 iş yeri

Adana Sarıçam 379 İş yeri

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TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi 7 Nisan!

TOKİ ADANA KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ MALATYA KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ESKİŞEHİR KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi 7 Nisan!

TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk İş yerim kura sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ