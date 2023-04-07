TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi 7 Nisan!

TOKİ iş yeri kura sonuçları isim listesi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. TOKİ iş yeri kura çekimi tarihleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Noter huzurunda gerçekleştirilen Adana, Eskişehir, Malatya TOKİ iş yeri kura çekimi canlı yayın üzerinden çekiliyor. Peki TOKİ iş yeri kura çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte, 7 Nisan TOKİ Erzurum, Malatya, Eskişehir, Adana iş yeri kura sonuçları isim listesi!